50 anys de democràcia i ‘el hecho biológico’

Per què dèiem que el 2025 cal celebrar l’arribada de la democràcia a Espanya? Pel que va succeir el 1975? Perquè si fins el 1976 no es va votar la llei de reforma política? Si fins el 1977 no es van celebrar unes vertaderes eleccions democràtiques a Corts que obriren de facto el procés constituent. Si fins el 1978 no s’aprovaria la Constitució espanyola que consolidava un sistema democràtic. Si fins el 1979 no se celebrarien les primeres eleccions generals ja en el marc constitucional i les primeres eleccions locals. També aquest any es començaria a marcar el camí de la descentralització de l’estat amb els diferents règims preautonòmics, amb fets de gran força simbòlica com el retorn del president de la Generalitat de Catalunya a l’exili, Josep Tarradellas.

Si tot això va succeir conformant les fites principals del període que denominam ‘Transició’ va ser perquè el 1975 es va obrir una porta que ho va permetre. Aquella porta que s’obria es definí en el seu moment amb un eufemisme: ‘el hecho biológico’. Dins la cúpula del règim franquista, a la vista de la decadència física del vell i sanguinari dictador, unint interessos tan diversos, de fet podríem pensar que el que va succeir després va demostrar que bona part de l’entramat construït en torn del que denominam el règim franquista, les diferents famílies que conformaven aquella estructura de poder, esperaven el ‘fet biològic’ per desfermar-se de la vella i anquilosada estructura heretada de la Guerra Civil, apedaçada successivament sobre la base d’un sistema d’inspiració feixista, imitant els règims ja llargament desapareguts de Hitler i Mussolini, els anys 30. L’oposició democràtica omplia els carrers ja, era de cada vegada més escoltada pels mitjans de comunicació estrangers, esperada pels dirigents democràtics dels països més avançats del món, que també sabien que en produir-se ‘el fet biològic’ Espanya hauria de sortir de la foscor on estava des de feia 40 anys per unir-se a les democràcies europees en pla d’igualtat. Fins i tot dins el mateix règim, com deim, eren conscients d’aquest marc i poca, molt poca gent volia que seguís aquesta relíquia que era el règim de Franco. Pocs creien en la seva possibilitat de continuïtat, gairebé ningú pensava que aportàs res de bo al país, pot ser excepte els que s’aprofitaven de la corrupció sistèmica del mateix règim. Per tant, el ‘fet biològic’ va obrir la porta a la democràcia, a tota una societat ja organitzada que donà la darrera empenta per fer caure el vell edifici, podrit per tots els costats, i va iniciar així els mecanismes que farien avançar la Transició. En definitiva, no hi ha dubte, els 50 anys que han passat són l’aniversari a celebrar del moment en que s’inicià el camí cap a la democràcia.