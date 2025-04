Penjar el telèfon

Acasa meva no tenim servei de telèfon en català. Si jo telefono, a les dues paraules de dir el que vull dir, pengen el telèfon de seguida. Si són ells el que telefonen, com que jo parlo català, també em pengen, i no podem continuar la conversa. És de bojos. No hi ha manera de comunicar-me en la meva llengua. I això no és d’ara, és de tota la vida. Sembla que aquest problema no hi ha cap tècnic que el sàpiga solucionar. Tan fàcil com em sembla a mi!

No és que es disculpin ni demanin explicacions ni facin advertiments de cap classe. Simplement pengen. No saluden ni posen excuses ni em demanen aclariments en un sentit o en un altre. Pengen. Pengen i ja està. Jo em quedo amb la boca oberta. D’aquesta manera, ells no saben el que jo els volia dir, ni jo sé el que ells volien dir-me. Aquesta és l’obra de teatre de l’absurd més absurda que conec. Una meravellosa obra d’art! Em diverteix i em fa pensar alhora. Però també em trasbalsa. No sé com he de reaccionar. Em passo hores i hores pensant què és el que deu passar perquè comunicar-me sigui tan difícil. Mentrestant, abandono les meves tasques domèstiques i creatives. Tot plegat em fa perdre un caramull de temps.

Me’n fa perdre més encara si en algun moment el meu interlocutor efímer vol obligar-me a parlar diferent. «Habla español!», em renya. Jo li dic que jo parlo català sempre, i que el meu català, segons la Constitució Espanyola de 1978, és tan espanyol com el seu castellà. Això l’aclapara i l’exaspera: és el moment definitiu en que, amb algun exabrupte, penja el telèfon per ignorància cultural i desinformació política. El feixisme lingüístic segueix tan viu com sempre. Volen ser iguals, però són superiors en barbàrie i analfabetisme. Com diria Ambrose Bierce, hi ha persones, encara avui, que el seu instint de conservació encara els funciona amb normalitat.