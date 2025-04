Aunque no me dejen entrar en EEUU (ya ha habido algunos casos de europeos afectados), no me resisto y volveré a criticar al presidente Donald Trump. La política arancelaria que ha anunciado esta semana supondrá una revolución en el comercio internacional sin precedentes. El republicano ha devuelto a EEUU al siglo XIX en pleno siglo XXI. Todo un hito, casi equiparable a que sea el primer presidente de la historia de EEUU condenado.

¿Hasta dónde será capaz de llegar? Sólo él lo sabe. Después de haber proclamado que ha sido ungido por Dios para salvar a América y argumentar que como prueba de ellos sobrevivió al tiroteo que padeció en la campaña electoral, Trump se considera un ser sobrenatural, que se encuentra por encima del bien y del mal. Sólo él tiene capacidad para frenarse a sí mismo. En mi opinión, lo único que podría llevarlo a dar marcha atrás en la loca política arancelaria que ha anunciado es que sus empresas empiecen a ir mal. Ante todo, es empresario. Las bolsas han respondido a los aranceles con caídas y la economía estadounidense, en particular, y la mundial, en general, sufrirán las consecuencias. Sus empresas no serán una excepción y esto sería lo único que podría hacerlo rectificar. Sin lugar a dudas, estamos viviendo un momento convulso, con tambores de guerra resonando y la amenaza de una crisis económica sin precedentes. Los defensores de Trump aseguran que todo se debe a una estrategia, fruto de su brillante capacidad negociadora. Veremos. Como mínimos tendremos que soportarlo hasta 2029, pero ya ha anunciado su intención de hacer lo que sea necesario para tener un tercer mandato al frente de la Casa Blanca. Es cierto que Franklin D. Roosevelt tuvo cuatro pero entonces no lo prohibía la Constitución.