La decisión del Govern balear de liberalizar suelo para construir 20.000 viviendas en Palma ha provocado que la oposición vuelva a utilizar el comodín de los pelotazos para criticar esta medida. Sin dar nombres y apellidos de los beneficiarios –y por supuesto, tampoco cifras sobre los pelotazos que se van a cometer en Palma en los próximos años con la construcción de estas 20.000 viviendas–, hay que reconocer que este tipo de discursos provocan mucho ruido mediático.

No acabo de comprender que anunciar la construcción de 20.000 viviendas en Palma de lugar a pelotazos urbanísticos, mientras el anuncio de poner en el mercado 245.000 inmuebles por parte de Pedro Sánchez sean operaciones totalmente transparentes donde, al parecer, los constructores no solo no hubiesen tenido beneficios sino que incluso hubieran perdido dinero en bien del conjunto de la sociedad. Hay que recordar que de las 245.000 pisos anunciados por el presidente del Gobierno en siete años no ha sido entregado ni uno solo.

Se espera mucho más de la oposición cuando hacen denuncias tan graves. En primer lugar, ¿creen que hacen falta 20.000 viviendas en Palma para solucionar la crisis habitacional? Si no es así, ¿qué propuestas hacen para dar viviendas a las personas que no tienen dónde vivir?

Esta polémica de los pelotazos me recuerda mucho a aquella que se produjo hace unos años cuando gobernaba José Ramón Bauzá. De repente, muchos niños que acudían a los colegios de Balears no estaban bien alimentados y el culpable era el Govern. Milagrosamente, cuando Bauzá dejó el Ejecutivo el problema se resolvió enseguida.

Mucho me temo que ninguna de las medidas que está adoptando el Govern para ampliar el número de viviendas y atender a toda la población serán del agrado de la oposición. El programa ‘Lloguer segur’ no gusta porque parece que las inmobiliarias que hacen de intermediarias actúan por intereses, tampoco ven con buenos ojos las viviendas a precios tasados y, por supuesto, se oponen a liberalizar suelo porque se beneficiarán los constructores. Sin embargo, el número de viviendas plurifamiliares está aumentando en las Islas. Algo se está moviendo en Balears, aunque no guste a la oposición.