Desde que el pasado sábado cambiaron la hora estoy destruido. Soy como Nosferatu, pero sin sombra. Entre una cosa y otra me acuesto más allá de las dos y al día siguiente soy un despojo humano. Antes, cuando era mucho más joven pero no más listo, los cambios de hora no solo no me afectaban, incluso me hacían gracia, ahora me sobreviene un jet lag de caballo, aunque yo jamás lo he sufrido de verdad porque nunca he viajado tan lejos.

En estos tiempos tampoco lo haré no sea que Trump me haga pagar aranceles por llevar gafas. Con eso de la hora he llegado a tal nivel de embobamiento que he empezado a hablar de mí mismo en primera persona del plural como hacen los pilotos de motos y coches cuando llegan a meta y un intrépido reportero o reportera les entrevista para saber cómo ha ido la cosa. «Hemos fallado en momentos clave y leímos mal la carrera», dicen normalmente. Pues ayer me fui al estanco a comprar goma de mascar y me salió la vena motera. «Queremos chicles de menta».

La señorita miró alrededor de donde me encontraba de forma sospechosa tomándome evidentemente por un tipo como mínimo rarito. Supongo que esto durará más o menos hasta que empiecen los playoff de ascenso a Primera, que es lo que más me interesa de la temporada futbolística especialmente cuando mi equipo no lo juega, porque en este caso es una tortura.

El cambio de hora me irrita porque se vislumbra también la peor estación del año, el verano con sus días largos, eternos, infinitos, donde luce el sol hasta casi medianoche. Y llegará la ITV otra vez. Y seguro que alguna mañana me obligarán a ir a la playa. Y todo empieza con el maldito cambio de hora. Nosotros no nos lo merecemos. Ya sabe, hablo como los pilotos.