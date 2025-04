La estatua entre los árboles

Jovellanos, la estatua de Jovellanos oculta por los pinos del bosque de Bellver. Me crucé con ella el otro día y y al siguiente volví. La estatua –un monolito, un ‘memorial’ diríamos hoy, que se promovió en los años treinta del siglo pasado por el club rotario de Gijón– sigue ahí, inmóvil como no podía ser de otra manera. La estatua del preso del castillo no se ha movido, lógicamente, pero si se removió todo a mi alrededor mientras la miraba. Es lo que tiene el paso del tiempo, lo que menos te esperas es una magdalena. Y también esa estatua entre los árboles del bosque por el que volví a pasear.

Y volvieron a mí gestos, sonidos y palabras de otro tiempo. Incluso me escuché recitando unos versos de Machado que memoricé en aquellos años del colegio (que son los que han vuelto con la estatua de Jovellanos) y que aludían a los árboles como «flechas caídas del azul». El bosque de Bellver, el bosque del Castell de Bellver, era, hasta que un día empezaron a llevarnos en bus a un polideportivo que estaba cerca del cementerio, nuestro espacio para actividades físicas y deportivas. «Un, os, es» decía un profe (entonces un mismo profe daba todas las asignaturas de la clase, hasta inglés, aunque no era un experto y se permitía ciertas libertades a la hora de inventarse palabras) cuando, una vez a la semana, formábamos un círculo y levantábamos y bajábamos los brazos. Luego, quienes querían jugaban al fútbol y el resto se iba a pasar el rato por el bosque. Los árboles eran ‘cabañas’, formábamos grupos y ahí nos montábamos nuestras películas. También recuerdo que otro profesor (los del colegio al que iba yo eran muy peculiares) aprovechaba para hacer volar unos aviones que él mismo se construía. Supongo que hoy serían drones, aunque esa palabra no estaba en nuestros diccionarios. Jovellanos, quién iba a decir que una estatua inmóvil te llevara tan lejos.