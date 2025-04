Un kit fet a mida

La Unió Europea ha decidit que ens hem de proveir d’un kit amb les coses més indispensables per a sobreviure tres dies a una suposada guerra de tots contra tots. Això vol dir que els capbuits que fan tot el que saben perquè el món se’n vagi en orris, tenen més capacitat destructiva que Déu poder creatiu. No parlo a la babalà.

Déu va mester set dies per a donar forma a l’univers i aquesta colla de forassenyats, que tothom té identificada amb nom i cognom, tenen previst destruir-lo en tres. En benefici de Déu, cal dir que destruir sempre serà més fàcil que crear. Amb una coça de mul pot fer-se malbé una vida, mentre que una mare necessitarà nou mesos de gestació per donar a llum. En qualsevol cas, els oracles de Brussel·les afirmen que el kit ens servirà per a sobreviure a tres postes de sol. En fi...! Més val això que una punyada a l’ull. Escoltem-los, per tant, encara que per fer la llista de productes bàsics no s’han romput el cap. Ens proposen arraconar mitja dotzena de botelles d’aigua i una pila de llaunes de conserva, tot i que donen llibertat perquè cadascú acumuli sota el matalàs allò que consideri més necessari. Certament davant una proposta tan poc atractiva, penso que Mallorca té l’oportunitat d’excel·lir en el concert europeu.

La proposta que tot seguit us explicaré és de collita pròpia, però la cedeixo al Govern exempta de royalties. Posem bona cara al mal temps. I preparem un kit que posi de relleu aquesta balearitat superlativa que tant enorgulleix a la presidenta Prohens. Cal que a l’espera d’entrar en combat posem a l’abast dels ciutadans el kit Rei Sanç, dit així perquè el monarca és un referent de consens entre la dreta balear fins al punt que (sempre segons la historiografia local d’arrel franquista ) no va ésser Camisa Vieja perquè no sabia de què anava la cosa. Un problema de néixer abans d’hora, això és tot. Però anem per feina: el kit que ha de promoure la senyora Presidenta ha de contenir dues sobrassades i mitja dotzena de panades, per si de cas el bombardeig cau prop de Pasqua, a més de dues o tres ampolles de vi claret, que passa bé i no emborratxa.

I, apa, amb un kit que fa goig, si això és guerra que no vengui la pau! Em direu que d’acord, que la proposta és atractiva, però que no tothom pensarà a buidar la perxa de les sobrassades si les sirenes de protecció civil ens alerten que del cel cauen bombes. I és cert. Tanmateix, a grans mals, grans remeis. Ningú haurà de badar la boca al vent. L’exemple de la Beateta ens serveix de referent. Que no portava el dinar en una cistella als pobres segadors tot i que el dimoni procurava fer-li la guitza...? Que no hauria fet sor Tomasa cas de disposar d’una moto de repartiment com les de Glovo...! La Beata ens reforça l’orgull de pertinença. «L’orgull d’ésser d’aquí!», en expressió presidencial. «Amunt ànima forta/ traspassa la boirada...!»

En el kit balear podríem introduir un tast poètic de mossèn Costa que aportaria al contingut un alè de fermesa, d’identitat. En qualsevol cas, no vull proposar-ho. Qüestió de prudència. Ni encara que fos amic de Maura, mereix Costa la confiança de la senyora Cañadas. I ja ho sabem: l’home proposa (llegiu la presidenta Prohens) i Vox disposa. Fatalment és així. De paraula, la senyora Prohens apel·la a la grandeur amb més èmfasi que De Gaulle. Però posats a ballar (quan li diuen balla!), balla segons el so.