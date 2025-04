Caminando por la finca familiar de Son Homar, convertida en la sexta misión juniperiana en Mallorca me fijé en una inscripción que desde hace mucho tiempo está por ahí: «Ni tú ni yo somos nadie, si tú y yo no somos nosotros». Nos perderíamos la mitad de nuestra vida si nuestro vivir no se fundamentara en nuestro convivir…

Pasando a otro tema, a veces he oído decir a algún sobrino y a alguna sobrina: «yo tengo fe, no importa que vaya a Misa. Parece que vos me obligáis a ello». Yo no obligo a nadie, les respondí, pero sí me gustaría que vuestro cristianismo fuese entero, semejante a un trípode o sea con tres puntales insustituibles que definen la identidad cristiana: fe personal, fe coherente y fe celebrada. No sé quién os ha inducido a esa actitud negativa respecto a la misa, o mejor dicho Eucaristía; en ella el mismo Jesús está presente. Hace poco cantábamos al principio de la celebración: alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Esta canción lo resume todo. La consigna del sínodo, unido al año jubilar: «Caminemos juntos en la esperanza» tiene alma: la persona de Jesús que toda ella irradia fraternidad…