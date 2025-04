Síntomas de decadencia

Un estado es un conjunto de instituciones jurídicas, políticas y administrativas que tiene jurisdicción sobre la población de un determinado territorio. Es fruto, según la doctrina contractualista, de un hipotético ‘contrato social’ otorgado para establecer el orden, la justicia y garantizar el bienestar y la seguridad de todos los individuos, los cuales renunciaron a buena parte de sus libertades y al ejercicio de la violencia; a cambio de que el Estado asumiera las competencias renunciadas por los ciudadanos. Mas si el Estado no cumple con su parte, moralmente no podría exigir el pago de los tributos correspondientes, como si hubiera cumplido con sus obligaciones.

Pero no funciona así las cosas; sino al revés: se da el caso de que el Estado exige más y más prestaciones pretextando cada vez más necesidades, cuando a menudo no son sino necesidades debidas a la ineficiencia de su gestión. Inventando falsas justificaciones y exigiendo prestaciones coercitivamente si es preciso. Pues de lo que se trata, en esta situación es de recaudar más y más para cuadrar la contabilidad pública, como sea.

Para protestar los incumplimientos del Estado, debe atacarse la política que lleva a cabo su gobierno, midiéndose su fracaso por la corrupción política, la ineficacia policial y judicial, los altos niveles de criminalidad y delincuencia organizada y sobre todo la incapacidad de defender a sus ciudadanos. Lo que pone de manifiesto su fallida. Si viviéramos en una democracia plena estaría en nuestras manos la solución. Se trataría de mover los contrapesos del poder. Pero no los hay. Por eso cada día es más problemática la solución, que unos no ven y otros no quieren ver. La corrupción, en este punto, hasta puede ganar unas elecciones.

El centro de estudios USA Fund for Peace (FFP) emite periódicamente un índice de estados fallidos que publica la revista Foreing Policy. En dicho índice no se encuentran Estados del primer mundo, aunque algunos pueden caminar ya por la senda de la decadencia, al haber fracasado estrepitosamente en la prestación de los servicios públicos; lo que es síntoma de haber iniciado ya el declive como Estado, aun estando relativamente lejos de que se le pueda inscribir en el índice de Estados fallidos. Sin embargo no conviene ignorar que «Un viaje de mil millas comienza con el primer paso». Lao Tse.