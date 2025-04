Suministros esenciales mejorados

En las guerras, como sabemos por las películas y las novelas, hay largos tiempos muertos, horas y días de espantoso tedio fúnebre en las trincheras, los refugios y la retaguardia, por lo que al famoso kit de supervivencia recomendado por nuestra jocosa comisaria europea de seguridad y gestión de crisis, también llamado directrices para la autosuficiencia, le faltan algunos suministros esenciales.

Entretenimientos, básicamente, porque si bien los misiles te pueden matar en diez minutos según Mark Rutte, secretario general de la OTAN, 72 horas de aburrimiento no hay quién las aguante. Sobre todo, si no funciona el teléfono móvil. Así pues, en tiempos de rearme, es preciso rearmarse también de buenas lecturas que mejoren el plan urgente de contingencias, y en lo que a mí se refiere, también de cigarrillos y quizá un habano Romeo y Julieta para la apoteosis final. Esto obliga a añadir otro encendedor al kit de supervivencia, porque los encendedores se pierden muchísimo, y con qué vas a encender entonces el último cigarrillo. O el habano. Lo de las pastillas de yodo en caso de ataque nuclear es bastante entretenido (habría que tomarse unas mil), pero donde haya un buen libro sobran las tonterías.

Y precisamente ahora tengo dos, que me pasó el otro día el profesor Bernat. El primero, desternillante y titulado A la sombra de las botas inmortales, es una recopilación de crónicas de fútbol (1955-1970) del gran escritor y periodista deportivo brasileño Nelson Rodrigues, un sarcástico feliz. Perfecto para una guerra, y con fútbol histórico, de modo que si no sobrevives, al menos te has divertido. El otro, serio y ajustado a las exigencias del momento, es el extraordinario Recuerdos de este fusilero, de Benjamín Harris, que peleó en España y Portugal durante las guerras napoleónicas con el 95º Regimiento de Fusileros ingleses.

Ignoro cómo serán otros fusileros, pero este es único, y cuenta exactamente, sin alardes y mejor que cualquier novela o película que hayan visto, qué es una guerra. Y sobrevive para contarlo, detalle fundamental en un kit de supervivencia. Yo ya tengo el mío, muy mejorado. Mi consejo es que mejoren ustedes sus suministros esenciales. A su gusto.