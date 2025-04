La Conselleria d’Educació suspèn Geografia

El concepte de «Ciutat Educadora» ha guanyat protagonisme en el debat urbanístic. Implica, entre d’altres aspectes, que l’espai formatiu no es pot limitar a l’escola, sinó que ha d’involucrar tota la xarxa comunitària. Els infants han de créixer en un entorn segur i estimulant que els permeti desenvolupar-se amb autonomia. Tanmateix, la mobilitat urbana de la majoria de les ciutats encara respon a un model pensat per al vehicle privat, expulsant els infants de l’espai públic.

La Red de Ciudades que Caminan —associació de municipis que treballen per la mobilitat dels vianants amb governs de tot color polític, però censurada per l’Ajuntament de Palma (PP)— adverteix que cal prioritzar les necessitats escolars per damunt d’interessos especulatius o patrons de repartiment de l’espai públic obsolets. És essencial recuperar la figura del nin vianant autònom per afavorir la seva independència, maduresa cognitiva i socialització. El psicopedagog italià Francesco Tonucci, que visità Palma fa uns anys, ja insistia en la necessitat que els infants surtin al carrer, juguin i es relacionin sense la mediació dels adults.

No obstant això, la dependència excessiva del cotxe obliga moltes famílies a desplaçar-los diàriament en trajectes que podrien fer-se a peu o en bicicleta. Tot plegat provoca una segregació artificial de l’espai urbà i limita l’experiència del nin en el barri. Una solució en sentit contrari són els «camins escolars segurs», dels quals també ha dimitit Palma, i que permeten als infants arribar a l’escola caminant de manera autònoma i segura. A ciutats com Pontevedra i Vitòria, aquestes iniciatives han reduït dràsticament els accidents i han millorat la qualitat ambiental als entorns escolars.

L’escolarització fora del barri també contribueix a la desigualtat territorial, dificultant els vincles amb la comunitat i afectant el sentit de pertinença. L’escola no ha de ser un espai aïllat, sinó un centre integrat en el teixit social, amb la participació activa de famílies, comerços, associacions i equipaments esportius o culturals. A més, el joc, imprescindible per al desenvolupament infantil, ha de recuperar-se a l’espai públic de manera lliure i espontània. Novament Tonucci: «La ciutat ha d’adaptar-se als infants, i no a l’inrevés!».

El currículum de Geografia per l’ESO subratlla la importància de conèixer l’entorn per comprendre les dinàmiques socials i urbanes. Aquest aprenentatge proporciona eines perquè l’alumnat analitzi la seva realitat immediata. Malgrat tot això, la Conselleria d’Educació no sembla tenir en compte aquests aspectes en el nou model d’escolarització aprovat recentment: fomenta la segregació i la desigualtat amb la creació de centres «gueto».

La desaparició de les zones escolars a Palma obligarà centenars de famílies a desplaçar-se fora del seu barri per escolaritzar els seus fills, generant incoherències territorials i encara més problemes de mobilitat a una ciutat ja de per si saturada i que no està invertint ni un euro en foment del transport públic o la mobilitat activa. L’anomenada «lliure elecció», anunciada pel conseller Antoni Vera, es convertirà, en realitat, en més trànsit, més emissions contaminants i menys autonomia infantil. En comptes de promoure un model de proximitat que permeti anar a l’escola a peu, en bicicleta o amb transport públic, es reforça un esquema insostenible que agreuja la segregació urbana i incrementa les desigualtats entre alumnes, centres educatius i barris.

Paradoxalment, fa unes setmanes, Ultima Hora publicava un estudi de la UIB que revelava deficiències en el coneixement de la geografia entre l’alumnat de les Illes Balears. Davant d’aquest fet, sembla irònic que sigui la mateixa Conselleria, responsable de capgirar aquests valors negatius, qui impulsi la nova modalitat d’escolarització que obligarà els nins i nines de Ciutat a caure en majors desigualtats i descohesió. Ens cal recuperar una zonificació escolar concorde amb el territori, abandonar el projecte del punt d’antic alumne com a eina discriminadora només pel fet de la naixença i prendre’s una mica més seriosament els consells de geògrafs, urbanistes i pedagogs recollits en aquest article. En cas de no fer-ho, el conseller Vera suspendrà novament Geografia i abocarà la població escolar de Palma a fer-ho en Equitat.