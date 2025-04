Eclipsis simpàtics

Dissabte gaudírem d’un eclipsi solar parcial, semblant al que el setembre es veurà des del Pacífic sud i l’Antàrtida. El febrer n’hi haurà un anul·lar, visible també a l’hemisferi sud, i l’agost després compartirem un solar total amb Groenlàndia, Islàndia, Rússia i un bocí de Portugal, i a cada ocasió caldrà repetir que els eclipsis són del tot naturals i força freqüents malgrat s’observin només en poques zones del planeta, fa segles que no tenen secrets i no auguren catàstrofes ni bonaventures ni causen rebel·lions, discòrdies, traïcions ni escissions familiars, com cridava Gloucester a «El Rei Lear».

Cal repetir-ho perquè bona part de les notícies que els expliquen afegeixen laments i insinuacions exagerades, i això no és nou i hauria de ser vell. A l’edat mitjana es creia que els concebuts durant un eclipsi serien monstres demoníacs, i encara es parla que els eclipsis provoquen taques en els nounats i bogeria en alguns animals. Tintín, a «El temple del sol», n’aprofita un per no ser sacrificat pels inques, fent-los creure que controla el sol, un ardit emprat abans per H. Ridder Haggar i Mark Twain. Els inuits hi capgiren els estris de cuina, inútilment, perquè els eclipsis no els afecten, ni alteren el funcionament de les màquines. Ni cal copejar olles i paelles i cremar petards, com fan alguns tailandesos per allunyar els esperits malignes que deixa anar, diuen, el sol eclipsat, tot i que el costum és menys absurd (i més higiènic) que esbandir-se els ulls amb la primera orina, el dia de l’eclipsi, per evitar-ne la picor que provoca.

Ni cal explicar-los amb llops gegants que es mengen el disc solar, malgrat ho feien els sempre simpàtics vikings, ni per cap guerra entre la Lluna i el Sol, com fan a Togo i Benín, afegint-hi que els eclipsis són un bon moment per reconciliar-se amb els familiars i saldar deutes amb els veïns. Posats a treure suc dels fenòmens astronòmics, sempre haurem d’aplaudir als medes i als lidis, que interromperen una batalla per un eclipsi i aprofitaren per proclamar-hi la pau, com relata Heròdot. Creences absurdes? Sí, unes més que d’altres, i gairebé totes inofensives. Cosa que en aquests temps d’irracionalitats perilloses ja mereix un festeig.