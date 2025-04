Ninguna democracia está completamente libre de problemas judiciales. Cualquier régimen político, por depurado que sea, padece de vez en cuando chirridos en sus mecanismos esenciales. Debe ser seguramente inevitable que el poder judicial, un ámbito sensible que ha de navegar a menudo por aguas procelosas, se ofusque en ocasiones en el laberinto de la complejidad. Pero no por ello ha de ser imposible perder las referencias principales ni confundir la excepción con la regla.

Estamos, qué duda cabe, en una coyuntura sociopolítica conflictiva, inserta en un mundo convulsionado y confuso, en que la acritud política se traduce algunas veces en casos de aparente lawfare (guerra jurídica, instrumentalización de la Justicia, judicialización de la política o utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales para inhabilitar o dañar a un oponente). No hay nada nuevo bajo el sol, y a los desmemoriados hay que recordarles que en octubre de 1999, con Aznar en La Moncloa, el Tribunal Supremo condenó a quince años de inhabilitación al magistrado Javier Gómez de Liaño por prevaricación continuada en el ‘caso Sogecable’, una cacería indigna que pretendió encarcelar a Jesús de Polanco y a Juan Luis Cebrián, líderes de un imperio mediático. Si alguien piensa que hoy podría producirse algún desvío semejante, puede invocar aquel precedente para que se actúe en consecuencia.

Pero el difícil encaje coyuntural entre los poderes del Estado no nos permite poner en duda los principios fundamentales del Derecho. En un Estado democrático, la presunción de inocencia es un pilar de la seguridad jurídica contra cualquier forma de arbitrariedad. El art. 24 C.E. es uno de los que diferencian el régimen político de que disfrutamos de cualquier forma de autoritarismo.

He escuchado, con aprensión, que una autoridad del Estado se ha lamentado de que un tribunal formado por cuatro jueces, tres de ellos mujeres, dos de las cuales son progresistas, haya dado por unanimidad prevalencia a la presunción de inocencia del acusado sobre la denuncia de una presunta víctima. No parece haber en el caso sombra alguna de interés torticero o de politización. Y aunque uno sienta hervir las entrañas ante el desaire de la Justicia a quien la reclama para resarcirse de un crimen tan atroz, no hay más remedio que parafrasear a Voltaire cuando defendía la libertad de expresión: «Abomino cuanto usted dice pero daría mi vida para que pudiera decirlo». Igualmente, muchos nos sentimos asqueados ante la impunidad de un presunto violador pero daríamos cualquier cosa para que la presunción de inocencia sea rigurosa, de modo que ni un solo no culpable haya de pagar por unos delitos que no ha cometido.