OTAN de entrada no

Europa no necesita rearmarse, necesita independizarse y, para eso, en la geopolítica actual hace falta poseer un sistema de seguridad y protección propio. La diferencia entre una cosa y otra no es una cuestión de matiz. Intentar conseguirlo aprovechando la estructura de la OTAN seria de ingenuos. Si el jefe de la alianza dice que te las arregles por tu cuenta, no parece aconsejable seguir dependiendo de él. Con Trump, Estados Unidos ha dejado de ser aliado para, en el mejor de los casos, convertirse en socio.

Las reuniones de Riad entre Rusia y Estados Unidos para esquilmar Ucrania, delante de sus propias narices, son el ejemplo más claro del papel marginal de Europa. La UE necesita tener capacidad para negociar directamente con Rusia, con China y, también, con su ‘nuevo’ socio estadounidense. Y, para que le hagan caso necesita un ejército propio y un sistema de defensa lo más independiente posible, desde un punto de vista operativo y tecnológico. La UE, una vez que la Comisión ha aceptado el plan de competitividad que había encargado a Mario Draghi, los próximos años va a moverse sobre dos ejes: el Pacto Verde, aprobado en el anterior mandato de la comisión, y la Brújula para la Competitividad, del nuevo mandato. El nombre de este último no parece el más adecuado. Si el objetivo es posicionarse en la revolución digital y no perder la carrera en un mundo de startups, el concepto ‘competitividad’ es pobre y limitado. El presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, en el debate sobre seguridad, intentó definir la tercera pata del proyecto: «No vamos a atacar a ningún territorio. Pero vamos a defender nuestro modelo de vida, con el mejor talento y las mejores tecnologías que existan». Hay que pensar que es sincero. Frente a ello defender una opción pacifista, contraria a cualquier aumento del gasto bélico, sigue siendo absolutamente legítimo. Pero, mucho me temo que el debate no se halla exactamente en este punto. Europa está enredada en una guerra que la opinión pública de la UE no quiere, simplemente porque le interesó a los Estados Unidos. La cuestión es como adquirir la capacidad para tomar decisiones propias, independientes de aliados poco fiables. En España el debate sobre este tema resulta especialmente peliagudo. No olvidemos el ‘No a la Guerra’ de la época de Aznar. Hay que darle la vuelta al calcetín y, además, no se pueden pasar por alto los compromisos con la UE. Quizás lo más prudente seria rebobinar y buscar un punto común anterior a las discrepancias actuales. Adentrarse en el túnel del tiempo para regresar al famoso ‘OTAN de entrada no’, una bifurcación perfectamente señalizada en la historia reciente. Si se consiguen olvidarse de la OTAN y hablar del proyecto europeo en su conjunto, quizás, puede que el tema fluya mejor. Decía Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, que «la izquierda debe abordar el debate o lo hará la extrema derecha». El Gobierno si quiere hablar en serio de un «gran plan nacional para el desarrollo e impulso de la tecnología y la industria de la seguridad y defensa españolas», tiene que poner sobre la mesa los compromisos, las bases y la estructura de mando que mantiene con un aliado que considera Europa ‘patética’ y apoya a la ultraderecha del continente para reducir a cenizas la UE y el estado del bienestar. Con todo esto, Núñez Feijóo, como siempre con su kit de supervivencia, dice que hay que mantenerse fiel a la OTAN, simplemente para debilitar a Pedro Sánchez. El líder gallego es la mera imagen de un hombre de estado en ropa interior.