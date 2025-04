Me estoy asustando

Por mucho que haya gente que diga que «la idea de que la paz debe ser defendida con las armas es una idea falsa, pues la paz verdadera odia las armas» (Natalia Ginzburg), en el fondo las cosas son de otra manera. Estos días no se habla de otra cosa que de la conveniencia de aumentar los gastos del país en defensa. Si te piden amablemente que te armes de la cabeza a los pies debe de ser porque algo no va bien. Pero también está la cuestión del por si acaso (nunca se sabe lo que puede pasar; vale más prevenir que curar, etc.). Así es que, ante un hipotético ataque, mejor que sobre armamento. Hace unos días, estaba yo en el súper y, justo delante del expositor de los plátanos, pude oír una conversación entre dos mujeres. Una dijo: va a haber una guerra. A lo que la otra contestó: oh, dios mío. En ese momento pensé que debería hacer acopio de algunos víveres imprescindibles para soportar el desastre. Razón por la cual puse en el carro otra garrafa de agua, un paquete de azúcar y tres latas de atún. Entonces me pregunté qué otras cosas debería comprar para contar con un buen kit de supervivencia. Y no se me ocurrió otra cosa que coger una buena cantidad de plátanos. Luego me dije: ya se verá, Neus, no te agobies… Y me fui a pagar. Resultó que junto a la caja había pilas de todos los tamaños y potencias. Hacer acopio de baterías es importante. No sé para qué, pero lo he leído en alguna parte. Compré unos cuantos paquetes. Y cuando por fin llegué a casa y puse las noticias, me di cuenta de que en todas las cadenas se hablaba, otra vez, del famoso kit. Me sentí aliviada: todo lo que había comprado serviría. Lo metí en una mochila y adjunté una baraja y un parchís (jugar es imprescindible para mi supervivencia). Después pelé un plátano y pensé: vale, pues que vengan; a mí qué.