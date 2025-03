El alcalde de Palma, Jaime Martínez, pedía la semana pasada colaboración a los hoteleros. Las administraciones pondrán facilidades para hacer vivienda, pero los hoteleros también deben buscar alojamiento para sus empleados. Al final, todos tendrán que remar para dar solución a un drama que este verano veremos en toda su eclosión: si convertimos todo en segunda residencia o en alquiler vacacional, no hay techo para los residentes y trabajadores. Y a ver quién en su sano juicio va a venir aquí a malvivir en una habitación por 800 euros.

A todo esto, varios familiares y amigos de la Península me dicen que han encontrado aquí trabajo pero siempre les digo lo mismo: ni se os ocurra venir aquí. Porque solo queda malvivir. No solo por el precio de la vivienda, es que el nivel de vida es tan caro que muchas familias no pueden permitirse irse de vacaciones o comer fuera un día de fiesta. Si uno observa los precios en las páginas web de grandes almacenes que están en Palma y luego los compara con esa misma firma en la Península, se observa con asombro cómo se duplican los precios por el hecho de vivir en una isla. Y en una isla de lujo.

Durante la celebración del Mallorca Real Estate Summit, Judit Montoriol, economista principal de CaixaBank Research, advertía del incremento de ventas inmobiliarias en lo que ha llamado la España Fresca: la gente huye de los precios y las altas temperaturas de Mallorca. No pasa nada: toda la Isla se puede convertir en un resort. Los trabajadores pueden dormir en plataformas en el mar o en sótanos para que no se les vea mucho. Como si importáramos algo los trabajadores.