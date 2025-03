Els trens de l’autonomia estratègica

Tenim un nou mantra a la taula, l’autonomia estratègica. Davant el canvi del paradigma geopolític europeu-americà, els governs europeus s’afanyen a demanar pujar a un tren que fa temps que va partir, el de l’autonomia estratègica per no dependre de tercers països de fora de la Unió Europea. En aquest cas, referent a la seguretat i defensa de la Unió i davant una potencial amenaça russa i l’abrupta falta de cooperació dels EUA. Ara ens podem lamentar respecte que aquesta autonomia estratègica l’hauríem d’haver iniciat fa molts anys, però no val per res aquest lament, som al 2025 i la situació és la que és.

Doncs bé, fa 3 anys amb la invasió russa a Ucraïna, la Unió Europea ja va veure un altre tren similar que marxava i al que feia tard, el de l’autonomia estratègica de l’energia. En aquell moment la dependència del gas rus sobretot a països com Alemanya o Polònia posava en alerta tota Europa i es plantejava un escenari per deixar de dependre de països ‘volàtils’. Certament vam canviar els nostres proveïdors de gas, mentre a la vegada s’accelerava la instal·lació de renovables, tot i que aquesta acceleració venia més pel mercat que per les mesures de la UE o dels estats membres. I on vam anar a cercar gas? Doncs als nostres socis americans, sense deixar d’importar-lo també de Rússia, d’on importem el 22 % del gas que consumim a Europa.

Europa arriba tard als trens que tenen a veure amb l’autonomia estratègica, però ens hi haurem de pujar de forma decidida en algun moment. Malauradament, la UE no té reserves de gas o petroli a l’abast, tan sols Noruega té aquestes reserves i de fet aporta més del 40 % del gas consumit a Europa (recordem que no forma part de la UE). Les úniques fonts d’energia que no depenen de tercers països són les renovables. Certament alguns països tenen major recurs que d’altres, per exemple, Espanya té una avantatge de recurs solar i eòlic que no té Alemanya, però en ambdós casos, les renovables i l’emmagatzematge d’energia ens pot donar una autonomia estratègica clau per deixar de dependre de tercers països, que com hem vist, no podem confiar en la seva estabilitat per a que ens proveeixin. Algú podrà dir que per a fer plaques fotovoltaiques o aerogeneradores necessitem materials que no tenim a l’abast i certament d’alguns no en tenim però d’altres si que en tenim a Europa i també haurem de dotar a la indústria europea d’incentius per tal de no dependre en aquest cas del mercat xinès, que altra cop ens ha passat la mà per la cara quan fa set anys ni eren al mapa pràcticament en renovables.

I com al debat sobre si gastar més en defensa, si aquesta despesa ha de ser per armes, defensa en ciberseguretat, millorar infraestructures... el debat energètic arriba tard i amb poca profunditat. No basta que diguem que és urgent, no és suficient parlar en termes econòmics ni tan sols climàtics. Cal pedagogia, cal que la gent ho entengui i després que n’expressi la seva opinió i que arribem a grans acords, on evidentment cadascú podrà pensar el que vulgui, però no a base de titulars, tuits o fake news que cerquen polaritzar i eternitzar un debat per a seguir mantenint un statu quo que beneficia a ben pocs. I aquí fan falta els Estats, fan falta les institucions, fan falta les associacions empresarials, fan falta associacions ambientalistes i fa falta la implicació de la ciutadania més enllà d’anar a dipositar el vot cada quatre anys (o menys) pensant en curt i en el que m’afectarà a mi els propers dos anys. Venen temps d’incertesa, que millor que disposar de la nostra energia per donar una mica de llum.