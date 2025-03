No es un actor secundario

analepsis

Del gr. análepsis

‘recuperación’, ‘restauración’, ‘renovación’.

1. f. Ret. Pasaje de una obra literaria que trae una escena del pasado rompiendo la secuencia cronológica.

Encontramos, casi a diario, referencias a la importancia del comercio local. Aparecen listados de comercios emblemáticos y distintas iniciativas tratan de reivindicar la historia y valía de los establecimientos de barrio. También he tropezado con proyectos recuperando, unos, la memoria y efervescencia de Gomila y su relevancia en el ocio nocturno en los años 80, y otros, recorriendo la Movida mallorquina en esos años; sus músicos y DJ, o los locales que pinchaban la música a escuchar, la recién importada, los mejores grupos españoles, incluso algún gurú de bandas emergentes en la Isla. Los propios autores usan la manida cita de Campoamor: «Ni están todos los que son, ni son todos los que están»; es imposible no olvidar a alguien en una enumeración y pretendo no dar por sentada ninguna mala intención, pero un gran oteador de esa época dorada pasa desapercibido u omitido en demasiadas ocasiones.

Surgió como local para marineros, regatistas y cualquier aficionado al mar. Sus paredes, forradas de madera, recuerdan a las del interior de un buen barco y en 1974 ya ofrecía música (grabada) de calidad y coctelería de nivel. Lleva más de medio siglo contribuyendo a la vida nocturna. Sus parroquianos llenan el bar, la terraza y las aceras adyacentes. Uno de esos lugares donde sabes a quién puedes encontrarte, no hace falta mandar wasaps para quedar con los amigos.

Aunque su inicio fue fruto de Rafael Navarro, como casi todo lo que funcionó en la noche de Gomila; su resurgir se lo debemos a Pepe Marroig, que supo recuperarlo con la personalidad y el ritmo que engatusó al numeroso grupo de polkeros que sacamos pecho de dejarnos caer por ahí.

Las tardes de los martes a domingos, el eco de la movida, temas de los años 80, la cerveza bien fría y mejor tirada, los amigotes (ya creciditos) y el espíritu de Pep siguen tan vibrantes y, sin duda, es mérito de Dessi; una mujer de armas tomar, tan simpática y amigable, como profesional.

Si la frase popular se puede usar en cuanto a lo positivo nos referimos, en la Polka es verdad que los años no pasan en balde.

