El río nunca fluye hacia atrás, según un proverbio africano. Este proverbio pudo originarse en las tribus que vivían cerca de los ríos, aprovechando sus ventajas para la subsistencia. Heráclito de Éfeso dijo algo parecido: Panta rei, todo fluye. Fue un filósofo griego –pese a que ahora Éfeso pertenezca a Turquía– que ya se fijó en la fugacidad del tiempo. No podemos bañarnos dos veces en el mismo río porque el agua baja constantemente, claro. Nunca seremos tan jóvenes como ahora, aunque tengamos más de noventa años de edad. El tiempo no se detiene y al terminar este artículo seremos un poco más viejos. Es lo del cumpleaños: un año más… No, un año menos, de los que nos quedan por cumplir.

Esta historia siempre acaba igual, todos los días avanzamos un paso hacia la muerte. Río sin retorno es un western del año 1954 ambientado en Canadá, dirigido por Otto Preminger y protagonizado por Marilyn Monroe y Robert Mitchum. Un granjero viudo se cruza con una cantante de saloon, juntos navegan por un río peligroso, huyendo de amenazas, y Marilyn canta la canción, que dice, entre otras cosas: «El amor es un viajero en el río sin retorno, arrastrado para siempre hasta perderse en el tormentoso mar». El tormentoso mar de la muerte. La oración cristiana fundamental reza: «Padre nuestro que estás en el cielo», de modo que los creyentes ya saben que tras una vida de devoción van a ingresar en el paraíso. Al referirnos a los muertos solemos decir al cel sia (Dios lo tenga en su gloria). Algunos aseguran: «Ahora está en un lugar mejor». Sin embargo, los escépticos se limitan a encomendarse a sus difuntos con la frase: «Donde sea que estés». Hay disparidad de opiniones, porque como dijo Ciro Alegría, el escritor peruano: El mundo es ancho y ajeno. Es una novela situada en los Andes peruanos, entre las comunidades indígenas, cuyo título simboliza la vastedad y complejidad del mundo. Lo impepinable es lo que también asegura la sabiduría popular, nunca nadie ha regresado de entre los muertos para contarlo, y en cambio todos tenemos que morir, nadie queda para simiente. (Impepinable significa indiscutible, nada que ver con el pepino).