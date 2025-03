D’imperis i confederacions

Deman a Chatgpt la solució més racional per a Crimea i contesta: «Un referèndum amb garanties, supervisat per organismes neutrals i reconegut internacionalment.» El mateix que diu sobre Catalunya. Trump i Putin se’n regalen i dibuixen el mapa d’Ucraïna. L’un confia en la força per afirmar quins territoris són russos, i no admet discusió. La vela de l’altre en aquest enterro (disculpin la imatge) és un exèrcit descomunal, amb el que posa i lleva, on i quan li convé. I s’ho cobra. Ucraïna és convidada de tant en tant. A dir amèn. Però persevera en la defensa de les fronteres de 1991. Ni els uns ni els altres permetran la solució de Chatgtp. Ja ho diuen que la IA és perillosa. Els organismes internacionals ni hi són ni se’ls hi espera.

Europa tampoc és a la taula. Li manca un interlocutor plenipotenciari. I credibilitat. Però pren consciència que el món ha canviat. Trump fomenta i se’n riu alhora de l’urc nacionalista dels Estats petits. El patriotisme de l’extrema dreta europea queda descol·locat. No és igual reprimir minories desarmades que haver-se-les amb Rússia. La lògica de l’Estat és mirar per ell, i més si predica l’egolatria. La Constitució de Luxemburg proclama orgullosa que el Gran Ducat és sobirà, però ja devien sospitar que ho era en un rang diferent dels EUA, i s’involucraren en el Benelux i la UE. Només des del federalisme europeu se pot forjar un autèntic actor internacional. I només el principi democràtic, necessàriament federal, pot combinar els beneficis del govern proper, de la participació popular efectiva, amb sentit identitari, amb respecte a les minories i al dret a decidir, amb la imprescindible articulació de repúbliques de grans extensions, amb recursos i competències propis, inclosa la defensa, amb Presidència real, amb partits polítics federals, amb institucions prestigiades pels seus valors, entre els quals, si no abdicam de la decència, hi ha de figurar el de confluir en una governança mundial justa i efectiva, que embridi els imperis, en comptes de sometre-s’hi. Vivim en perill, però en tots els canvis de paradigma s’obrin finestres d’oportunitat, d’esperança. Cal estar al cas, i jugar amb determinació les cartes socials i ideològiques escaients.