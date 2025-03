«O presupuestos o elecciones», decía él

La frase es lapidaria: «O presupuestos o elecciones». La pronunció en 2018 el ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en referencia a la falta apoyos parlamentarios de Mariano Rajoy, del Partido Popular, para sacar adelante las cuentas públicas del ejercicio. Para el mismo Sánchez, siete años después, el argumento ya no tiene validez; se prorrogan los número de 2023 un año más y pa’lante. Menudo rostro. Las exigencias democráticas en la política española ya están por los suelos, poco importan los incumplimientos constitucionales del Gobierno cuando de lo que se trata es de mantenerse en el poder. La arrogancia con la que los ministros tratan de defender una situación tan anómala provoca arcadas, tratan a los ciudadanos con una altivez insultante. Y es que por mucho que pretendan engañarnos, el Gobierno no presenta unos presupuestos porque es incapaz de aprobarlos con sus propios socios parlamentarios.

La legislatura avanza a trompicones, una espiral endemoniada en la que cada semana se evidencian con más claridad las divergencias internas con Sumar, Yolanda Díaz –vicepresidenta– no escatima ocasiones para lanzar invectivas a sus compañeros socialistas. Un teatrillo lamentable, no en balde el miedo a una coalición de PP y Vox para sacarla del poder es el engrudo de la izquierda. Tanto da si por el camino se ceden las costuras del Estado para que Carles Puigdemont se vanaglorie de las concesiones del Gobierno o si España hace el ridículo ante la Unión Europea frente la amenaza militar de una Rusia gobernada por un sátrapa como Vladímir Putin. El Gobierno vive enredado en su propia mentira, la realidad son las frases resumidas en los telediarios o en los argumentarios que se repiten en las redes sociales. ¿Hasta cuándo?

Hay dos factores que explican esta coyuntura y que no se pueden olvidar. El primero es que la economía española, en términos globales, va bien. Un ejemplo está aquí mismo. En algunos municipios de Mallorca la temporada turista empezó hace ya cuatro semanas y se prolongará hasta noviembre. Ocho meses como poco. El otro punto es, recordado en esta columna hasta la saciedad, es la nula capacidad del equipo de Alberto Núñez Feijóo de erosionar al Gobierno. La cohetería judicial en los diferentes asuntos es lenta y de resultado incierto, a lo que hay que añadir mensajes confusos y contradictorios para los electores del PP. Así no se llega al palacio de la Moncloa.

Desatascos Prohens

La prudencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens, con respecto a las conversaciones que mantiene para resolver la crisis con Vox en Balears es un claro síntoma de que se están aproximando posturas. De lo que no se sabe nada todavía es el precio final que se pagará por ello y aquí es donde radica el problema serio. Prohens siempre ha tenido a gala mantener cierta distancia con la ultraderecha, evidenciar que hay temas sobre los que no claudica. ¿Habrá cambios a partir de ahora? Es obvio que el precedente de Carlos Mazón en la Comunitat Valenciana no ayuda, pero ella no puede caer en esta trampa. Veremos cuánto tiempo durará la incertidumbre y si el atasco institucional en el Parlament se resuelve. Hay que esperar.