Polítics, enemics de la ciutadania

Els polítics són els ciutadans amb qui confiem i li donem les eines perquè prenguin les mesures adients en favor de tota la comunitat. Actualment, aquesta important i imprescindible tasca s’ha transformat en tot el contrari, i els debats als plens del Parlament, Consell o Ajuntament, en lloc de ser un mitjà per fer proposicions i arribar a acords que ens beneficien a tots, són un guirigall on l’entesa, sovint, es fa impossible. El que fa que sortiguem perjudicats els ciutadans, que innocentment hi havíem confiat amb ells. Sortosament, hi ha algunes excepcions, molt poques, Només miren per tal que el partit pugui governar, encara que sigui mentint o insultant al contrari, i així seguir al poder, molts per conservar la seva plaça in aeternum.

Dins aquest context, a l’acte de reelecció de Francina Armengol com a secretaria general del PSIB, del passat diumenge dia 23, ella mateixa va fer algunes afirmacions que em varen deixar pensatiu i un poc astorat. Va afirmar que «Prohens sembla una hooligan a les seves intervencions al Parlament». Que ho digui un simple pelacanyes com jo, podria tenir una certa passada, però que ho digui la presidenta del parlament d’Espanya i secretaria general del PSIB a les Balears, està fora de les més elementals conductes cíviques.

També que «veig els debats al Parlament i no són seriosos», amb això coincidim totalment.

I també va anunciar: «Avui comença la campanya electoral per les eleccions de 2027», o sigui, ens queden dos anys de desqualificacions, acusacions i insults entre els nostres polítics. Les campanyes electorals són per proposar als ciutadans nous reptes i il·lusions, no per insultar i intentar desprestigiar als altres partits que no pensen com tu. Es creuen, i ens volen fer creure, que perquè els hem votat, que tot el que fan i diuen està avalat per nosaltres, i això no és cert. Hi ha molta mala llet tant a les preguntes com a les respostes, és una escenificació de cara al seu públic que veu el Ple transmès per Internet. Aquesta no vol ser una crítica al PSIB, és a tots els partits de la càmera, començant per Marga Prohens del PP, passant per Més i acabant amb Vox o Podem.

Són incapaços de fer propostes sense insult previ o desqualificació, per perjudicar el contrari i intentar aconseguir punts per a les pròximes eleccions. Poques ganes de votar queden en veure un Ple.