Incomodidades científicas

Figúrense que las últimas teorías científicas tuviesen razón, y no hubiera únicamente un universo sino muchos. Infinitos, para precisar. El multiverso se llama a esos universos paralelos de la teoría de cuerdas. Lo habrán visto en pelis y series, si es que no lo habían leído en novelas. Parece que la cosa se le ocurrió a un psicólogo de finales del siglo XIX, un tal William James, y luego ya se fue complicando.

Durante mucho tiempo el universo, que era todo, ya fue de por sí infinito, pero como esa magnitud irritaba bastante a muchos matemáticos, por considerarla muy imprecisa y más mística que numérica, los cosmólogos aprovecharon el descubrimiento del Big Bang (¡por un cura!) para quitarse el infinito de encima. Lo entiendo, a mí de jovencito ya me irritaba encontrar signos de infinito (un ocho acostado) en los exámenes de matemáticas. Menuda incomodidad científica. Claro que yo sólo podía refunfuñar por lo bajo, pero los físicos vieron el cielo abierto, y tras el hallazgo del clérigo, declararon al universo finito, estudiaron sus dimensiones y sus límites, y hasta sabemos cuántos años tiene. Unos 13.835 millones.

Pero la alegría duró poco, no es tan fácil librarse del infinito de las narices, y conforme iban apareciendo grietas en el modelo, muchos sabios empezaron a teorizar que si bien el universo ya es finito, había infinitos universos. Con el infinito hemos topado otra vez, no me extraña que esta sea la única teoría científica (¡la única!) que el Vaticano jamás ha refutado. Al contrario, la aplaude. Incómodo, desde luego. Científico, pero desagradable. Porque si tienen razón, no sólo habría infinitos universos todos iguales o con leves alteraciones (¡lo que nos faltaba!), sino infinitos planetas Tierra igual de cochambrosos y degradados, víctimas del cambio climático.

Es decir, infinitos Estados de Israel, infinitos presidentes Trump, infinitas Españas gritonas, infinitos desastres y crisis económicas. Y yo me estaría fumando infinitos cigarrillos. Lo normal si a las incomodidades diarias se agregan las científicas. Toda la vida llevo esperando que la ciencia acabe con la universal incomodidad del infinito. Una espera que ya empieza ser infinita.