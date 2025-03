La tríada de la injusticia

La sociedad psicopática en la que nos ha tocado vivir crea situaciones de injusticia difíciles de digerir para personas honestas y sensibles. La violencia vicaria a una mujer, madre, a la que le asesinaron, descuartizaron y quemaron a sus hijos aun niños, es un ejemplo. Conozco por experiencia profesional y familiar lo que es perder un hijo aún de tierna edad.

Los padres tienen dificultades para superarlo. Coinciden en que se sigue viviendo, pero el dolor del alma nunca desaparece. Empatizo con la víctima del psicópata Bretón. Pero está donde debe, en la cárcel. No estoy a favor de la pena de muerte, pero aquí tengo dudas. Me pregunto si es justo que siga viviendo y siga infringiendo dolor a la pobre madre y repugne a una sociedad harta. La mayoría de las personas con quien lo he comentado opina lo mismo. Lo indignante es que ahora la triada de un psicópata, un juez estúpido y un escritor sin escrúpulos forman la triada que lo ha permitido. La publicación del libro El odio versa de forma cruel el relato del parricida.

Naturalmente necesitan la cobertura de un editor al que con tal de rentabilizar su negocio no le importa transgredir la línea del dolor ajeno. Aunque es justo añadir que la editorial Anagrama ha suspendido sine die su distribución, seguramente por miedo a perder imagen y porque muchos libreros se han negado a venderlo, estos son ejemplares. El juez alega que debe prevalecer la libertad de expresión. Los fiscales, en línea con su condición de defensores de los derechos de las personas, lo han denunciado, pero, como ha ocurrido otras veces, cuando un juez decide ir en contra de la lógica y la Justicia en mayúsculas utiliza el resorte de que la ley tiene diferentes interpretaciones, ello le permite justificarlo en este caso con la libertad de expresión. Lo que hay que salvaguardar es la intimidad y el superior interés de los menores fallecidos.

No conozco al escritor Luisgé Martín ni a su obra. Quiero suponer que lo hizo sin calcular el dolor que podía infringir a la madre y la explosión de alarma social. La libertad de expresión no puede permitir atropellos inmorales a víctimas sin defensa. Debe circunscribirse de manera más lógica y justa. La desgraciada madre Ruth Ortiz ha tenido que poner una denuncia por un supuesto delito de quebrantamiento de condena. Esta semana, Enrique Lázaro escribía en este diario un maravilloso artículo, «No me gusta este silencio», refiriéndose a otras cuestiones, igualmente horribles.

En el caso de Bretón, me pregunto por qué las asociaciones feministas no han salido en tropel en defensa de esta mujer, con un silencio que tampoco me gusta. De los políticos no espero nada, pero hubiera estado bien que lo denunciaran. Todo lo despachan con el minutito de silencio habitual. No podemos silenciar aquello que quebranta la dignidad humana.