La ventana de Van Gogh

Uno de los artistas más famosos y mejor cotizados, Van Gogh, pintó, desde la ventana del sanatorio de Saint-Rémy, un cuadro que tituló La noche estrellada. Pinta lo que por la ventana contempla y lo refleja en tres planos distintos: abajo, el horizontal del pueblo, todo él quieto; arriba el ondulado del cielo, todo él estrellado; y, entre los dos, como si ejercieran de intermediarios entre ambos planos, la torre de la iglesia que sube en vertical y el verde ciprés que se yergue en espiral. Debió elegir, como título, el término noche por lo que sufría y el de estrellada por lo que contemplaba.

Debe ser cierto que la obra de un artista deja de pertenecerle cuando los que la miran y admiran se la apropian. ¡La cantidad de veces que, delante de este cuadro, he visto reflejada mi condición de creyente! Concibo mi fe como noche estrellada; noche, por la negrura con la que tengo que pringar y estrellada, por los puntos de luz que me brinda. En la noche no hay sol que ilumina el todo, pero hay estrellas suficientes para intuir el trazo de la ruta. Una nube puede ocultarte una estrella, pero ni la suma de todas ellas la puede eliminar. Puede haber noches que te impidan la visión de la luna, pero ninguna de estas noches te suprime la confianza de que ella sigue existiendo.