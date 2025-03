Manuela, la socialista

En su obra ‘El ser y la nada’, Jean Paul Sartre escribió: «En la ironía, el hombre aniquila, en la unidad de un mismo acto, aquello mismo que pone; hace creer para no ser creído, afirma para negar y niega para afirmar; crea un objeto positivo, pero que no tiene más ser que su nada». Joan Riera, gran periodista y escritor, publicó en octubre del año pasado, con la maestría que le caracteriza, un delicioso artículo en la contraportada de Ultima Hora, titulado ‘Marga la Roja’. La ironía desplegada por Riera era más que evidente, pero ya se sabe que este arte no está al alcance de cualquiera y que se requiere cierta sutileza para detectarla. Patricia de las Heras, diputada por Ibiza y presidenta de Vox en Baleares -digitada por Santiago Abascal, sin elecciones ni participación de la militancia, como es marca de la casa-, advirtió en el Parlament a la presidenta Marga Prohens: «En las columnas de opinión se empieza a apodar a la presidenta del Govern como Marga la roja, no es una crítica, es algo que debería hacerles reflexionar. Lo único incuestionable es que Prohens se ha vuelto roja y su PP, más de izquierdas que la perilla de Pablo Iglesias».

En su afán por justificar la ruptura con los ‘populares’, decretada por la dirección nacional de Vox sin siquiera pedir la opinión de los diputados del grupo parlamentario, ni mucho menos de los afiliados, la portavoz parlamentaria Manuela Cañadas, se esfuerza en equiparar con la izquierda a quienes hasta hace pocas semanas eran sus aliados políticos. Les ha llegado a tildar de «independentistas», «desagradecidos» y de practicar el «matonismo», algo incomprensible si se tiene en cuenta que Vox gobierna en coalición con el PP en el Consell de Mallorca y en ayuntamientos como Calvià, Llucmajor, Marratxí y Alcúdia. Tan malos no serán. La portavoz de Vox sigue a pies juntillas la estrategia dictada desde Madrid y le resbalan las consecuencias que cause a la ciudadanía, ya sea sabotear los proyectos sufragados con la ecotasa, ya sean 20.000 nuevas viviendas en Palma. Que lo haga el PSOE, se entiende; pero que Cañadas haga el trabajo sucio a los socialistas, sólo se explica por su odio africano, con perdón, al PP, largamente incubado. Ahora ajusta viejas cuentas con los ‘populares’ y de paso, carga contra Idoia Ribas, Sergio Rodríguez y Agustín Buades, unos débiles que se dejaron engañar por Prohens. Manuela es mucho más socialista.