Aviat a Mallorca, si no parles espanyol no podràs dinar. No són bromes. Amb les coses de menjar no s’hi juga. Fa pocs dies, a un amic meu no li volgueren servir el dinar a un restaurant molt cèntric si no demanava els plats en castellà. Ell no volgué humiliar-se a les exigències del cambrer, del cap de sala i del xef, i va haver d’anar-se’n sense menjar res. Si això no és teatre de l’absurd d’Eugène Ionesco i de Samuel Beckett junts, ho és de la vida quotidiana catalana actual! On vivim? Quin món és aquest? Jo no m’ho hauria imaginat mai tan divertit! Als Països Catalans, per dinar s’ha de saber el castellà de l’Imperio Español. Quins collons!

A les Illes Balears les haurem de rebatejar com les Illes de l’Humor Surrealista. Aleshores sí que tindrem una massificació turística hiperbòlica! L’imperi del castellà a les nacions oprimides lingüísticament i culturalment, a més de políticament, és un del crims més execrables de la nostra època. Molta gent pateix greument per aquesta causa. I no passa res. Ningú no diu res. Que t’obliguin a saber i a usar una llengua que no és la teva no pot ser més inhumà. El castellà obligatori per a un català és el mateix que fer-te menjar de primer plat cocido madrileño, i, de postres, xurros refregits, per no recordar qualsevol altra imposició més bèstia, tots els dies de la teva vida. Quina humiliació més abjecta i malvada, més irracional i grollera!

Entenc que majoritàriament es fa des d’una profunda ignorància de qui comet aquesta ignomínia, però per evitar el desconeixement, la ximplesa i la incultura, existeixen les administracions públiques, els respectius governs i governants responsables de civilitzar i educar les masses. Aquí, a l’Estat espanyol i als Països Catalans en general, existeixen per la seva absència, per la seva incompetència i per la seva eliminació de tota responsabilitat política i humana. Això encara és més vergonyós que no poder dinar còmodament amb la teva llengua, amb el teu idioma propi. Encara que, personalment, si no puc dinar en un autèntic català de Mallorca, prefereixo no fer-ho. O viure de saliva dejuna. És a dir, fer la meva voluntat.