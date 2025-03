No hay que cansar al Congreso de los Diputados

El presidente de Estados Unidos es elegido por voto popular a una vuelta, pero en realidad el pueblo elige unos compromisarios que se comprometen a votar después por el candidato que tiene mayor número de compromisarios. Es un sistema presidencialista, independiente del Senado y del Congreso.

El presidente de la República francesa es elegido por sufragio universal a dos vueltas. No responde ante el Parlamento sino directamente ante los electores. Es otro sistema presidencialista. Nombra primer ministro a quien se le antoja y éste con el gobierno son responsables ante el parlamento que puede tumbarlo.

En Europa, el caso francés es bastante excepcional. La mayoría de los países tienen gobiernos parlamentarios emanados de las elecciones. Por consiguiente, precisan de un apoyo claro en el parlamento para llevar a cabo su función ejecutiva. Si un gobierno interpreta que no tiene mayoría suficiente en el parlamento tiene que dimitir, está obligado a hacerlo y si no lo hace, infringe la norma democrática más elemental.

El gobierno de Pedro Sánchez no tiene mayoría para gobernar y, por consiguiente, no lleva al Congreso de los Diputados la ley de los presupuestos, incumpliendo el mandato constitucional. La famosa mayoría de progreso no existe.

El gobierno ha dado dos explicaciones a cuál más absurda e indigna. Dice la ministra Portavoz del Gobierno que llevar la ley de Presupuestos al parlamento, «sería hacer perder el tiempo al Congreso». No cabe mayor retorcimiento. No hay pérdida de tiempo. Al contrario, el control del ejecutivo a través del examen de la ley de presupuestos es una función esencial de cualquier parlamento. Por cierto, para que el ridículo sea completo la ministra confunde los verbos provenir y devenir.

Por otra parte, Sánchez opina que nadie lleva al Parlamento una ley que sabe que no se la van a aprobar. Aquí también el engaño es doble: no tengo mayoría para hacer aprobar leyes en el parlamento y puedo apañarme con lo que hay (prórroga de los presupuestos) mientras los independentistas no me exijan lo imposible.

Sánchez dijo hace algún tiempo que podía seguir con la acción de gobierno sin el Parlamento. Pero lo que está ocurriendo es la perversión del funcionamiento de las democracias parlamentarias. En muchos países europeos, partidos minoritarios han sido claves para que se formasen coaliciones estables. Se trataba de partidos fieles a la Constitución, pero aquí el gobierno depende de partidos que no respetan ni la Constitución ni el Estado.

Sánchez solo tiene dos salidas: Un gran acuerdo con el PP para aprobar leyes del bloque constitucional incluyendo la seguridad, la política exterior y la defensa o la convocatoria de elecciones. Como no quiere hacer perder tiempo al Congreso de los Diputados no veo otra.