La reina destronada y don ‘Sisebruto’

Tras los fastos de la celebración del Consejo de la Nobleza, la reina destronada meditaba en el gran salón del castillo. Su semblante era serio y su antaño bello rostro delataba la tristeza de sus pensamientos.

–¿Qué os ocurre, reina mía? –el fiel comendador, don Sisebruto, marqués de las Altas Tierras, había hecho su aparición, sigiloso, sin que la reina se apercibiese de su presencia. Era hombre de menuda talla y escasas luces, aunque temido por su crueldad desde los tiempos en los que fue recaudador de tributos del reino–. Os veo pesarosa , como si una nube de congoja asediara vuestro noble corazón. ¿Dónde está vuestro ánimo de los últimos días, cuando anunciasteis el asalto al castillo donde habita la joven reina usurpadora? Entonces todos los nobles del Consejo os aclamaron y la felicidad asomaba a vuestro rostro de matrona. ¿Ha ocurrido algo que vuestro fiel servidor no sepa?

–Ay, Sisebruto, cuánto honor haces a tu nombre! Es harto notorio que, después de tanto tiempo, aún no has aprendido siquiera las primeras letras del libro de la política: al hablar de aquella guisa ante los nobles del consejo lo hacía con la loable intención de elevar su ánimo, decaído como está por la desgracia que nos aconteció hace ya casi dos años, cuando perdimos el reino, las mesnadas, los tributos, los caballos y los caballeros. ¿Acaso vuestro entendimiento, corto por naturaleza, no acierta a comprender que la realidad dista mucho de nuestros desvariados sueños?

–Pero el destino, reina mía, vuelve a sonreíros. El emperador de Todos los Reinos se dignó visitaros y prometeros nuevas y aún más importantes glorias para los días venideros...

--¿El Emperador? Siempre ha sido un hombre bello y de encantador porte, pero el estado natural de su ánimo son la mentira y la falsedad. Miente desde que se levanta hasta que se acuesta, esté aquí o en la China. Su santa esposa, quién me honra con su amistad, me confesó que miente incluso en sueños, el muy bribón.

Mientras conversaba con su bien amada reina, la ya de por si menuda figura de Sisebruto se iba encogiendo cual arbusto sometido a los rigores del sol del desierto. Esta vez lo había entendido casi todo y a fe que lo lamentaba: los tiempos de poder y gloria no regresarían. Seguirían habitando las tierras yermas por muchos años.

–Pero vuesa majestad me prometió una futura baronía...

–Ay, Sisebruto, Sisebruto, cuan cortas son vuestras entendederas...!