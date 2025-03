Esa boquita

En ocasiones vale más tener la boca cerrada y que haya dudas sobre si uno es tonto, que abrirla y despejarlas todas. Tener la regla, la menopausia o cualquier otro factor hormonal deja a los hombres al descubierto ante su incapacidad y sin escusa alguna. Ellos son tontos y punto. No hay colchón. Calvià ha vuelto a ser noticia y no ha sido por sus espectaculares playas, ni su cambio de modelo turístico, ni por el mogollón de cosas que populares y de Vox están haciendo cogidos de la mano. Esta vez vuelve a ser por un episodio lamentable basado en un comentario machista de una regidora al oído de su alcalde. Isabel Bonet, la dos, le sopló a Juan Antonio Amengual, el one, que la socialista Nati Francés, estaba tensa por culpa de su menopausia. La cara del alcalde fue un poema. Bonet pidió disculpas al instante. Se trataba de un susurro en la más estricta intimidad de un pleno municipal. El micro indiscreto captó el instante sonoro y aunque fue una cazada involuntaria en toda regla, y que no había intención de hacer público semejante reflexión primitiva, es demoledor saber qué diantres les pasa por la cabeza a nuestros votados. Qué tipo de conexiones cerebrales sostienen sus ideas, esas que pregonan y defienden. El machismo no es cosa de hombres, como el brandy y la solución no está en cortar los micros, sino en cortarse un poco.