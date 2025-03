El mensaje destructivo

Lo auténticamente peligroso de los medios de comunicación no es lo que dicen, lo que podemos leer, ver u oír. Su riesgo, sus errores, sus disparates, no están nunca escritos explícitamente, para que todos los veamos y cuestionemos. Tal vez también, pero no, su problema de fondo no es ese. La irracionalidad de los medios no está en lo que dicen sino en el punto de partida que damos por hecho para aceptar lo que dicen. O sea en lo que implican, en lo que se supone, en lo que no se dice pero se da como bueno, en el contexto que dejan entrever que está ahí, porque a partir de ese punto de partida se construye la narrativa.

Lo disparatado casi nunca se dice, se trasmite entre líneas, implícitamente. Si usted dice «no me gusta trabajar ocho horas diarias; creo que es demasiado tiempo al día», está cuestionando los horarios. Eso, en esa afirmación, no es lo realmente importante; lo que usted está diciendo pero poniendo más allá de lo cuestionable es que hay que trabajar, es que hay que ganarse el pan con el sudor de la frente. Lo decimos, además, con la contundencia de que es una afirmación que queda más allá del terreno de lo debatible: es una verdad fuera de discusión, fuera de debate. Acepte y calle. Los medios, pues, no son peligrosos por lo que dicen sino por el marco referencia que nos presentan fuera del debate. Allí aparece la verdadera cultura del momento. No me refiero a lo que hace referencia a las artes y las letras sino a los valores: en qué cree una sociedad; qué piensan de verdad sus integrantes. Ahí están sus visiones, si es que las de hoy en día merecen ser llamadas tal cosa. Si usted lee, oye o ve los medios de comunicación, incluso las redes sociales, ahí aparecen los valores. Pero no aparecen descritos como tales, sino implícitos, dados por hecho, aceptados más allá del ámbito del debate. Y eso es terriblemente grave, terriblemente profundo, porque no son cuestiones debatibles, porque están dados como hechos, como inamovibles. Ahí aparece el consumismo, que parece una necesidad innegociable; ahí aparece el estado megaprotector –por ejemplo cuando nos mandan un psicólogo ante un accidente de tráfico grave–; ahí verán la superioridad de nuestra tribu frente a las otras, a las de los demás; ahí aparece si vale o no la pena sacrificar un minuto de nuestras vidas por el prójimo; ahí está el hedonismo que nos domina o esa solidaridad estúpida que hay que mostrar al mundo mientras destruimos el planeta. Oía a una psiquiatra decir que no damos a los jóvenes herramientas para vivir, o sea que les damos felicidad y felicidad sin enseñarles a vivir. ¿Cuándo, cómo? Pues así: dándoles a entender que todo está al alcance de la mano, que todo se logra con un click, que el mundo está siempre gratis a sus pies. Que tenemos muchos derechos y ninguna obligación. Toda la poderosa y bastante insulsa ideología dominante aparece siempre inconscientemente, sin que nos ponga en guardia, sin que nos despierte de nuestro sueño, sin que nos alarme. Se presenta como obvia, como natural, como inevitable. Ese es el verdadero mensaje, ese es el contenido dañino, terriblemente destructivo. Si lo observan, ahí es donde podemos ver nuestro declive, nuestra decadencia, porque está conformado por idioteces, por farfolla, por ruido. Por palabras. Ahí es donde dejamos de decir «vida» por «zona de confort». Desgraciado el que lo acepte. Ahí es donde se da por hecho que tenemos soluciones, que sabemos dónde vamos, que entendemos el mundo. Ahí es de donde se deduce que sabemos cómo salir de esta, cuando en realidad estamos perdidos, extraviados. Pero siempre necesitamos mostrarnos sólidos, firmes. Si usted mira la cara de los protagonistas, no verá ni un gesto de vacilación. Eso es lo grave. No parecen dudar, aunque en realidad no tienen ni idea de lo que tienen que hacer. Eso es lo realmente alarmante: nos trasmiten la idea de que están al frente del barco, de que saben qué rumbo tomar, cuando en realidad están extraviados, perdidos, desconcertados. No tienen ni idea de qué rumbo hemos de tomar, pero sin embargo dan la impresión de que tienen clarísimo el norte. Vean a Armengol, vean a Prohens, vean a Feijóo o a Sánchez: todos se limitan únicamente a llegar a mañana, a sobrevivir en el poder, a aguantar aferrados al asiento; los partidos que dirigen son cualquier cosa menos estructuras de gente seria; su ideología se va construyendo a partir de remiendos; sus planes son puramente oportunistas y, sin embargo, ellos no vacilan, no hay un gesto de duda. Y los medios nos lo cuentan todo como si esto fuera serio. Un amigo mío que se encargó de la comunicación en la pandemia escogió cuidadosamente que quien hablara a los ciudadanos tuviera batín blanco: ese era el mensaje, no lo que decía; lo importante era trasmitir la idea de que un especialista, médico, conocedor de lo que tenía entre manos, estaba tomando las decisiones. Daba igual cuáles; el batín era el mensaje. En política, el mensaje son los escaños, los procedimientos, las formas, aunque lo que se diga sean absolutas idioteces. Y todo eso, siempre, lo validan los medios. A más grandes, más culpables. Lo que hace la BBC es aún peor que lo que hace El País, porque su pontificación es extrema, vendiéndonos sus vacíos, su ignorancia, su desconocimiento como cultura, información, equidistancia. Por eso toda esta basura extrema se la carga un pirado extremo como Trump, un desquiciado que no tiene referentes, un chalado. Porque este montaje no deja de ser una sandez que no nos lleva a nada. Por eso, falta mucho para que recuperemos la cordura.