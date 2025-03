El Ajuntament de Llucmajor ha enviado un aviso de pago a los propietarios de vehículos de más de 25 años para que paguen el impuesto de circulación, del que hasta ahora estaban exentos. Es un aviso retroactivo, ya que el impuesto se reintrodujo en 2024; si no eres de los que lee todos los días el Boletín oficial, ni te habías enterado, por lo que los apremios llegan directamente con recargo por impago del 5 % y con un margen de tiempo para satisfacerlo de diez días, tengas el dinero o no. Como todos los impuestos indirectos y no progresivos, es un impuesto injusto, ya que paga casi lo mismo el pobre que el rico.

Es un pequeño síntoma, un caso menor, pero significativo. En todas partes se trata de recaudar de los más débiles, de quienes les cuesta pagar los exorbitantes alquileres y la cada vez más cara cesta de la compra, de quienes no pueden cambiar de coche, los mismos que no pueden entrar en el centro de las ciudades porque contaminan. Por contra, los lujosos SUV eléctricos de 40 000 euros reciben ayudas de compra y están exentos del pago de casi todo, incluida la ORA. En el caso español, según datos del Instituto de Estudios Fiscales, el 10 % más pobre de la población gasta el 90 % de su renta en consumo, frente al 40 % en el caso del 10 % más rico. El IVA representa un 13-15 % de la renta de los pobres frente a un 5-7 % en los ricos. El 20 % más pobre destina alrededor del 28 % de su renta al pago de impuestos indirectos, mientras que el 20 % más rico sólo gasta un 10 %. Y según la Agencia Tributaria, los hogares aportan el 78 % de la recaudación fiscal total (es decir, la suma del IRPF más IVA más diversos impuestos indirectos –como el de circulación–), frente al 22 % de las empresas. El mundo asiste desde hace cuatro décadas a una guerra contra los pobres, capitaneada ya sabemos por quién. El mundo lo gobiernan los millonarios. Y esos capitanes de la injusticia están logrando el más difícil todavía: convertirla en una guerra de pobres contra pobres, que los pobres paguen por y para la pobreza y acusen a otros pobres de su situación. Bien está pagar impuestos, pero que paguen más los que más tienen, y sobre todo, dicho sea de paso, que no se lo gasten en armas.