Como lector veterano de titulares y noticias de prensa, en general irrelevantes pero indicativas de por dónde sopla el viento, no he podido menos que observar la irrupción y multiplicación del verbo ‘arremeter’ en la información política. Hasta el punto de que no pasa día sin que alguien arremeta contra alguien, y aunque existen bastantes verbos similares (atacar, agredir, asaltar, abalanzarse), por alguna razón misteriosa que bien podría ser el viento del presente, los redactores y periodistas optan mayoritariamente por arremeter, verbo raro cuya primera acepción en el diccionario de la RAE es «Hacer arrancar con ímpetu al caballo». Así leemos casi a diario que Fulano arremete contra Zutano, o que el PP arremete contra Sánchez mientras Sánchez arremete contra Feijóo, y el que no arremete no sale en los noticiarios. Parece que definitivamente la política es cuestión de arremetidas, y no sólo en España, porque aunque hiera nuestro orgullo nacional, por ahí fuera hay tipos que arremeten mucho más, con auténtica fruición y a todo lo que se mueve. No citaremos nombres, porque lo que ahora nos interesa es el fenómeno gramatical, pero político, de la arremetida como forma de gestión de los asuntos públicos. En ese ámbito de los titulares antes se usaba más el verbo acometer, los líderes acometían esto o lo otro, pero aunque acometer significa casi lo mismo, y en ambos casos se embiste con ímpetu, el acto de acometer es menos zoológico, pues en él no arranca ningún caballo. Diferencia si quieren mínima, pero que seguramente expresa un cambio de época. Arremeter viene a ser como acometer, pero con ímpetu furioso y a caballo. Normal que sea el verbo de moda, el verbo político por excelencia, y si una acometida impresionaba, una arremetida impresiona mucho más. ¿Y políticamente se puede arremeter en grupo, como una manada de ñus en el Serengueti? Desde luego que se puede, y así lo registran los titulares, nombrando al partido que inicia la arremetida. El PP, Vox, el PSOE, Junts… Arremeten en masa con frecuencia, y ese agregado zoológico es significativo. En política, hay que fijarse mucho en los verbos. A veces, el cambio de uno por otro parecido lo explica todo.