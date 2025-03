Tambores de guerra y nosotros con tiritas

En Europa suenan tambores de guerra, mientras en España pretendemos hacer frente a las amenazas con tiritas. Esta semana la Comisión Europea ha pedido a los ciudadanos que tengan en sus casas un kit de supervivencia con agua, comida y medicinas para 72 horas por si se produjesen situaciones de emergencia, como conflictos, apagones o desastres naturales. La gran mayoría de los ciudadanos lo tienen, salvo que por imposibilidad económica no puedan permitírselo.

Aunque el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que «nadie se está preparando para una guerra», lo cierto es que entre la población si está calando la idea de que es necesario hacerlo. De hecho, cada vez es más frecuente oír hablar de la III Guerra Mundial.

Ante este escenario me planteo dos posibilidades. Una de ellas es que los políticos estén sembrando el clima necesario para concienciar a los ciudadanos de la necesidad de incrementar el presupuesto en Defensa. En los países del norte de Europa, debido a las fronteras con Rusia, la tienen; pero en España, al estar mucho más lejos, no.

La otra opción que barajo es que los españoles vivimos en los mundos de yupi y no somos conscientes de las amenazas que se ciernen sobre nosotros. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tiene intención de llevar el incremento del presupuesto del gasto en Defensa al Congreso de los Diputados; sus socios no lo apoyarían. Sumar incluso ha pedido la salida de España de la OTAN.

Mientas tanto, en Alemania esta medida la respaldan, no sólo los socialdemócratas y los conservadores, sino que también se han sumado los verdes. Rusia ya ha invadido Ucrania y si, gracias al apoyo de Trump, comprueba que así puede ampliar sus fronteras, no puede descartarse que repita la operación en otro país. En España nos preparamos con tiritas.