Es la guerra

Las principales preocupaciones de los españoles a lo largo de los años han sido el terrorismo de ETA, el paro, el IPC, la corrupción, la inmigración, el ‘procés’, la pandemia... Nunca lo fueron el suministro de alimentos ni la guerra. Y es aquí donde nos sorprende ahora la Unión Europea, que va y nos pide hacer un kit de supervivencia de 72 horas con agua, conservas, medicamentos y pilas de litio para hacer frente a los primerísimos momentos de un ataque ruso. ¿En serio? Lo que resulta verosímil es pensar que nuestros políticos de Bruselas están creando una atmósfera para convencernos de la necesidad de invertir 800.000 millones de euros en defensa. Lo que no nos dicen, ni ellos ni Pedro Sánchez, es que esta cantidad se alcanzará con la subida de impuestos y el recorte de gastos. Así que busquémonos la vida y encontremos salidas inteligentes a la próxima vuelta de tuerca tributaria. Lo importante es que vamos bien. Ultima Hora publicaba el martes que en la Isla existen 30.000 granjas avícolas para el autoconsumo de huevos, ahora que cada unidad lleva camino de valer 1 euro. Y eso es precisamente lo que decían los antiguos antes de que nos dedicáramos a vender cortons y quarterades a los alemanes para la construcción de ‘villas’ con piscina: hay que tener un un tros de terra, por si acaso. Porque, si no, ya se sabe lo que va a ocurrir: «Quan a s’ase l’havien ensenyat a no menjar, es va morir». Pero claro, todo eso es difícil de explicar a los políticos de Bruselas, y no digamos a Sánchez o a la señora Montero, que maneja nuestros dineros. Lo mejor es dejarlos a todos de lado i fer es nostro camí.