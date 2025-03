Películas malas

Las películas que ahora se consideran buenas, obras de arte o de autor, suelen ser insufribles y muy pretenciosas, además de interminables. Y como las buenas de verdad ya hace mucho que las he visto todas, varias veces, si por costumbre o por matar el rato decido ver algo, prefiero las pelis malas sin remisión que saturan las plataformas y apenas se distinguen unas de otras ni siquiera por el género, a las digamos malas con ínfulas, es decir, elogiadas por la crítica. A menudo ni sé lo que estoy viendo, y me trae sin cuidado porque tampoco lo miro mucho. Simplemente, me deja tiempo para pensar en otras cosas. Sin demasiado empeño, que es como se piensa mejor. Quizá me estoy quitando del cine, como me quité del fútbol, de forma discreta y sin aspavientos, porque hay que ver los lamentos desgarradores de cineastas y críticos ante el estado terminal de su arte, destrozado por los algoritmos y las plataformas. Exageraciones, ves unas cuantas pelis malas y te olvidas del tema. Con los libros ocurre algo parecido, pero ahí, y aunque el gran Chesterton recomendaba leer mala literatura porque la buena nos enseña cómo es un hombre y la mala como son todos, este ardid no me funciona. No es que no haya leído toneladas de libros malos, lo que ocurre es que la mala escritura me irrita, me saca de quicio, y así no puedes relajarte, pero tampoco pensar. Pensar enojado es cosa de tontos. Ya me gustaría que lo que vale para el cine valiera también para los libros, pero aunque el razonamiento de Chesterton sirve para ambos casos, y no necesitamos algoritmos para saber cómo es todo el mundo, una película mala dura menos de dos horas, mientras que un libro malo puede durar días. ¡Días! En la duración está la cuestión, como siempre. No es igual mucha que poca. ¿Y si intento leer un libro malo mientras veo una peli muy mala? Buena idea, ya lo he probado y es un alivio, porque lo uno contrarresta lo otro, y el malestar del libro anula el de la peli. O viceversa, qué más da. Sí, un alivio, pero no el suficiente para que valga la pena. Casi mejor no hacer nada. Aunque si la alternativa es el móvil, y a ella se suele agarrar el prójimo, francamente, ahí prefiero una película mala.