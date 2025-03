Pel·lícules sense ideologia?

L’altre dia vaig llegir les lamentacions d’una senyora –una periodista que es definia com a dona espanyola i de dretes– per la presumpta ideologització o politització extrema que ara mateix afecta el món de la cultura. La senyora venia a dir que en el passat (quan érem joves, deia ella) la gent mirava pel·lícules sense saber quin partit votava el protagonista i que llegia llibres sense saber quin era el posicionament ideològic de l’autor. Naturalment, això és fals. Passa que, de nin o de jove, no captaves o no et fixaves en la dimensió política o en el rerefons ideològic de les pel·lícules que miraves o dels llibres que llegies. Però hi eren, i tant que hi eren. Fins i tot en les pel·lícules més aparentment apolítiques o neutrals ideològicament, com les d’acció comercials. Fa poc vaig tornar a veure Die Hard, de John McTiernan (La jungla de cristal, en dèiem quan érem petits i per força l’havíem de mirar en castellà). En recordava l’humor, el ritme trepidant, el carisma de Bruce Willis fent de l’heroi John McClane i el carisma d’Alan Rickman fent del malvat Hans Gruber, però no recordava que fos tan estilitzada, tan visualment intel·ligent, i tampoc que la història fos tan rica i estàs tan ben travada. A finals dels 80 i durant els 90, era vista com una pel·lícula d’acció de molta qualitat, però és moltíssim més. És una obra mestra total i sense falla, en realitat. Com aquelles pel·lícules fortes, ben fetes i intel·ligents del Hollywood clàssic, filmades per artesans autorals com Howard Hawks, Anthony Mann o Robert Aldrich. El que de petit tampoc no captava era l’enorme càrrega política de la pel·lícula, que funciona com un cant al llibertarisme, però amb un vessant humanista i compassiu. Humanisme llibertari, en podríem dir. Tots els representants «institucionals» que hi surten –el cap de policia de Los Angeles, un empresari cobdiciós i cregut amb pretensions, dos agents de l’FBI, periodistes sense escrúpols capaços de tot per tenir una exclusiva– són escòria més o menys inepta, i els únics que salven la situació són els anònims ciutadans modestos que només volen fer bé la seva feina: el policia de Nova York que es troba enmig del merder, el policia de Los Angeles traumatitzat però bonàs, el conductor de limusina frívol i festiu però de bona pasta... És una oda preciosa als professionals sense ínfules i eficients. Cine comercial extraordinari, però també cine polític, i tant que sí.