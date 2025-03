Sentirse observado

Hace ya décadas que llevé a cabo mi último trayecto relativamente largo en un autobús de línea. Me encontraba en la Península y creo recordar que fue camino de Cartagena. Estaba sentado en el pasillo y en los asientos de mi izquierda se encontraban dos señoras, una leyendo el Hola y otra haciendo punto.

En el trayecto el bus se detuvo para auxiliar a un hombre que había averiado su utilitario y se encontraba ‘tirado’ junto a su mujer y su hijo pequeño. El conductor les auxilió y les permitió subir. Al regresar al volante preguntó si en el pasaje, no éramos más de diez personas como mucho, había algún mecánico. Las dos mujeres giraron su vista hacia mí. Me quedé paralizado. Las dos señoras por alguna razón que desconozco estaban seguras de que yo era mecánico y se convencieron de que me desentendía del asunto. Su mirada inquisitiva se posó en mí hasta el punto de hacerme sentir mal por no haber estudiado mecánica. «¿Por qué no me hice mecánico?», me repetí. «Ahora sería feliz, un héroe anónimo». Estuve tentado de levantarme y mentir para quitarme de encima la mirada que intuía por el rabillo del ojo. Su reacción generó un efecto cascada y también se giró un señor que leía el Marca y otro que se acababa de despertar sin saber muy bien qué sucedía.

Hay miradas que lo dicen todo y otras, como la mía, que no dicen nada porque casi siempre suelo mirar hacia abajo. Los móviles ni existían, y al llegar al destino busqué en las páginas amarillas cursos rápidos de mecánica porque me quedaba el viaje de regreso y quería estar preparado. Sentirnos observados sin saber muy bien por qué sigue siendo uno de los peores trances que pude sufrir un ser humano honrado. Sea mecánico o no.