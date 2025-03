Mis mascotas

Una de las cosas que de pequeño más envidiaba de ciudades como Madrid o Barcelona era que contasen con un zoo, con sus osos panda, sus hipopótamos, sus jirafas o sus leones marinos. Lo más parecido que teníamos en Palma a algo similar eran s’Hort del Rei con sus cisnes y las pocas tiendas de venta de animales de compañía que existían entonces.

Sus escaparates eran como una especie de pequeña y acristalada Arca de Noé, en la que convivían más o menos armoniosamente perros, gatos, hámsters, camaleones o canarios. Dicha coexistencia pacífica me fascinaba, así que cada vez que pasaba por delante de esos comercios, me quedaba un buen rato con la nariz pegada a aquellos mostradores. Las sensaciones eran aún mejores si alguna vez me decidía a entrar en el interior, pues empezaba a escuchar sonidos que parecían remitirme directamente a la selva del Amazonas o a las películas de Tarzán con la mona Chita.

Pese a mi querencia por las mascotas, en aquellos años no tuvimos nunca en casa ni perros ni gatos, aunque sí pececillos de colores. Nuestra pecera era del tamaño de una diminuta ensaladera, lo que impidió que pudiera hacerse realidad mi sueño de colocar dentro un barco pirata hundido o un submarino termonuclear destilando burbujas. Algunos años después, mi primera novia me regaló dos gatitos, pero se los devolví, porque no me veía preparado para poder hacerme cargo de ellos con la atención precisa. Desde entonces, no he vuelto a tener ninguna mascota, seguramente porque nunca he sido capaz de cuidar adecuadamente de ningún ser vivo, ni siquiera, ay, de mí mismo.