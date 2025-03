El periodista de cabecera de los republicanos norteamericanos

En la segunda línea de la corte imperial de Donald Trump habitan personajes con importantes cometidos. Uno de ellos es Brian Glenn, un pintoresco periodista tejano de 55 años que a los 20 inició su carrera como reportero en la televisión NBC. Todo sobre él es difuso hasta 2016, cuando se inaugura el canal de TV Right Side Broadcasting Network (RSBN) con una marcada ideología conservadora. Un año después, en 2017, Trump acreditó a Brian en la Casa Blanca y le dio el privilegio de acceder al despacho oval.

RSBN es un canal singular. Está especializado en ofrecer directos de mítines políticos y debates con mucha carga ideológica. El hábitat natural de Brian se encuentra en la difusión de teorías de la conspiración y noticias falsas con las que reforzar el discurso presidencial. La palabra de Trump es dogma de fe para él y para su empresa, no hay espacio para la crítica ni para la contradicción. Es relevante decir que la novia de Brian es Marjorie Taylor Greene, congresista republicana por el Estado de Georgia, radicalizada hasta los límites del supremacismo y la xenofobia. Su última batalla es convertir el inglés en la única y permanente lengua oficial de Estados Unidos. Lo que la mueve es el desprecio por todo lo latino y español, tan aborrecibles para ella como los socialistas o el islam. Brian llega a esta sección después de escandalizarse por la vestimenta de Zelenski en su desagradable reunión con Trump.

«¿Por qué no lleva traje? Está al más alto nivel, en el despacho de este país, y rechaza llevar un traje. ¿Es que no tiene un traje?», le soltó al presidente ucraniano en plena rueda de prensa. Brian remachó así lo que había iniciado el propio Trump instantes antes, al recibir a Zelenski en la Casa Blanca: «Me gusta tu ropa», le dijo. Y acto seguido, dirigiéndose burlonamente a los periodistas y señalando a Zelenski con un dedo: «¡Hoy se ha arreglado!». Hay quien pensaría que nuestro personaje de hoy es un «esbirro del poder». Nosotros preferimos no etiquetar a los periodistas por respeto a su profesión.