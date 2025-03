Un Nou Congrés de Cultura Catalana

El Saló del Tinell, a Barcelona, va acollir l’acte inaugural del Nou Congrés de Cultura Catalana coincidint amb la commemoració del cinquantè aniversari del primer. Segons l’organització, l’actual no vol ésser un calc salpebrat amb un pessic de nostàlgia i d’orgull de l’altre, sinó que pretén proposar noves fites de país. Bé, esperem que sigui així. Ara per ara no fora oportú aigualir-ne la festa. Tanmateix, permeteu-me l’escepticisme. Fa mig segle, a les acaballes de la dictadura, els congressistes sabien que havien de fer foc nou. Catalunya i els Països Catalans renaixien de les cendres, la mobilització popular era innegable. L’escenari era diferent. Més apassionat, menys victimista.

Veníem d’un silenci que havíem trencat, la qual cosa no té res a veure amb el present. El tren del país va descarrilar (o el feren descarrilar) aquell Primer d’Octubre i, d’aleshores ençà, circula per les vies de l’autonomisme. El director del Nou Congrés, Esteve Plantada, ens convida a reflexionar a fons entorn del qui som i del que volem ésser. I, fosca!, penso que tot ja està decidit. Som allò que ens deixen ésser des de Madrid/Espanya i volem ésser allò que no serem mai si no ens plantem, en el benentès que plantar-nos no vol dir agafar les armes com els afiliats del CADCI (que més voldrien alguns que bombardejar-nos!), sinó fer bandera de la voluntat d’existir. En fi! Cadascú fa el que sap i pot. Ben segur que els organitzadors del Nou Congrés actuen amb el millor afany, i cal agrair-los-ho.

Amb tot, el lema em sembla una mica cumbaià. ‘Tenim història, tenim futur’, diu. Sí, ja sé que la funció d’un lema és la d’encoratjar, però tampoc és el moment de sortir al carrer amb un lliri a la mà. Tenim història, cert. I també un present que no és de veure i un futur boirós. En el document fundacional hi ha referències incessants a la necessitat de recuperar l’autoestima, a redescobrir-nos. Una de les propostes: «definir el nosaltres», com si no ho hagués definit Fabra al marcar els límits geogràfics del país o Pla quan afirma que el seu país és aquell que si diu bon dia li responen amb un bon dia. Una altra: «renovar el llenguatge i donar nous sentits a mots com llibertat o censura». Què en diem...? En contraposició a l’aprofundiment en la temàtica del jo col·lectiu, que probablement aportarà propostes força enriquidores per a «construir un full de ruta en clau de país per als propers 50 anys», es troben a faltar reflexions concretes entorn de situacions de present.

El país es disgrega, s’esmicola. I la llengua n’és el punt més visible d’aquest esfondrament. Així se la menysté amb brutalitat manifesta tant en el País Valencià com a la Catalunya Nord, així a les Illes es potencien les formes dialectals alhora que es proclama l’orgull de cultura o literatura balear (Marga Prohens: «celebram l’orgull de ser de les Illes Balears!»), que amaga la voluntat de regionalitzar llengua i cultura i, de rebot, diluir el sentiment de país. Volem ésser tant com Catalunya per no ésser res. Enteneu-me: aspirem a parlar-li de tu a tu, de regió a regió...

Ho comento de passada, perquè ara toca parlar del Nou Congrés i dir-ne tot allò de positiu que molts n’esperem. Ara bé: si el primer va suposar un clam de llibertat, aquest ha d’ésser un crit de rebel·lia. Esperem-ho. En cas de no ésser així, no cal posar-s’hi.