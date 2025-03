Pedro Sánchez abandona els mallorquins

La situació migratòria a Mallorca ha assolit nivells insostenibles els darrers mesos, amb un increment d’arribades superior al 500 % respecte a la mitjana de la darrera dècada.

No podem esperar més. És imprescindible prendre mesures per solucionar aquesta situació. Per aquest motiu, des del Consell de Mallorca hem proposat solucions concretes, com la necessitat urgent d’un Pla Nacional de Polítiques Migratòries que tengui en compte la singularitat de les Balears com a ruta migratòria, així com la declaració d’emergència migratòria a la nostra comunitat. A més, continuam reclamant al Govern central un augment del finançament per fer front a les despeses derivades d’aquesta crisi.

Una de les darreres accions del Consell de Mallorca ha estat la moció presentada pel nostre grup, el Grup Popular, el passat mes de febrer per sol·licitar al Govern del Sr. Pedro Sánchez ajuda a FRONTEX (Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes) per reforçar la vigilància de les nostres fronteres, combatre les màfies i evitar l’arribada d’embarcacions que posen en risc la vida de moltes persones. La moció va ser aprovada amb els vots favorables del PP, Vox i El PI. En canvi, el PSOE i Més per Mallorca van optar per votar-hi en contra i no reclamar aquesta ajuda. El president del Consell, Llorenç Galmés, ja ha traslladat aquest acord al Govern central perquè el gestioni amb la màxima urgència. No obstant això, sembla que el Sr. Sánchez no està gaire interessat a ajudar, ja que el Ministeri d’Exteriors se’n renta les mans i trasllada la responsabilitat al Ministeri de l’Interior, en un clar intent d’ignorar la nostra proposta.

Però la pregunta és inevitable: PSOE Mallorca no vol l’ajuda de FRONTEX?

La resposta és clara: no. La ruta algeriana és el trajecte migratori de la Frontera Occidental Euroafricana més ignorat. Aquesta ruta connecta les costes del nord d’Algèria amb Andalusia oriental, Múrcia i les Illes Balears, i ja és la segona més mortífera dels darrers cinc anys. El punt d’inflexió es troba en el greu deteriorament de les relacions diplomàtiques entre Espanya i Algèria, arran de la ruptura dels tractats motivada per la política internacional del Govern Sánchez. La decisió d’alinear-se amb el Marroc en detriment d’Algèria, defensora dels interessos sahrauís, va generar tensions que han tingut un impacte directe en la pressió migratòria cap a les Illes Balears.

Des de llavors, les Illes s’han convertit en un punt estratègic per a l’arribada d’immigrants irregulars, a causa de l’augment dels controls en altres rutes tradicionals i la proximitat de l’arxipèlag a la costa algeriana. Les dades són contundents: la ruta entre Algèria i Balears s’ha consolidat i està en plena expansió. L’any 2024 ha estat rècord en arribada de migrants, amb un total de 5.836 persones, segons la Delegació del Govern. Un autèntic drama humanitari.

El passat 17 de gener, experts en migració reunits a la UIB ho van reafirmar en una ponència, assenyalant que Balears ja s’ha convertit en una ruta consolidada. «Obviar-ho és no voler veure la realitat», van advertir. No obstant això, el ministre de l’Interior, Sr. Grande-Marlaska, continua negant-ho. Malgrat aquestes dades alarmants, el Govern del Sr. Pedro Sánchez continua ignorant la crisi migratòria que ens afecta. Sorprenentment, el director executiu de FRONTEX va declarar a la Comissió de Llibertats del Parlament Europeu que «espera que Espanya sol·liciti ajuda a l’Agència, cosa que encara no ha fet». Seguim reclamant que ho faci, però ell segueix sense escoltar-nos.