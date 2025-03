Cuando los derechos retroceden

En pleno 2025, en el corazón de Europa, asistimos a un hecho que debería estremecernos a todos: Hungría está a punto de prohibir la celebración del Orgullo LGTBIQ+. No se trata de un gesto aislado ni de una simple restricción burocrática. Es un golpe directo a derechos fundamentales como la libertad de expresión y reunión, disfrazado bajo el argumento de la «protección de menores». Es la muestra más reciente de cómo los avances en derechos y libertades nunca son definitivos, sino que requieren una defensa constante.

Nos gusta pensar que lo conquistado es irreversible, que los derechos que hoy disfrutamos están asegurados por el mero paso del tiempo y la costumbre. Pero la historia nos ha enseñado que no es así. Cada paso adelante en derechos han sido el resultado de siglos de lucha, de activismo, de vidas entregadas.

Hoy, Hungría nos recuerda que lo que tanto ha costado ganar puede perderse en un instante. Que lo que ayer parecía impensable, que dentro de la Unión Europea se prohíba una simple manifestación, hoy es una realidad que avanza sin freno. Y si ocurre allí, puede ocurrir en cualquier otro lugar.

No debemos mirar esto como un problema ajeno. En Balears, como en toda España y Europa, hemos sido testigos de cómo ciertos discursos han ido calando poco a poco, normalizando de nuevo la intolerancia y la exclusión bajo la excusa de proteger valores tradicionales o la infancia. ¿No es acaso la misma retórica con la que hoy se justifica este ataque en Hungría? Quien aquí un día prohibe una bandera, mañana podría querer prohibirnos salir a la calle.

Pensemos en quienes hace solo unas décadas no podían vivir su amor con normalidad, en quienes marcharon cuando aún era peligroso hacerlo, en quienes sufrieron en silencio porque la sociedad no les dejaba ser. Si un derecho no se defiende, se desvanece. Si una voz no se alza, el silencio la entierra. No se trata solo de leyes ni de política, sino de personas, de vidas, de historias que merecen ser vividas en plenitud y sin miedo.