El mundo en la encrucijada

Los últimos acontecimientos mundiales que estamos viviendo no hacen más que confirmar la aparentemente imparable involución de nuestra forma de vida y nuestra estructura social asentada en unos principios que están siendo dinamitados sin el más mínimo miramiento. Nada parece quedar ya de aquellos lejanos ideales de los años sesenta que propugnaban un mundo nuevo donde solidaridad o justicia marcaran la vida de todos.

Nada tampoco de aquellos movimientos contra la guerra que hace sólo 20 años nos sacaron a millones a las calles de todo el mundo para protestar contra la barbarie. Hoy asistimos impasibles al genocidio del pueblo palestino desde los cómodos sillones de nuestras casas, cada vez somos menos los que salimos a las calles para intentar detenerlo. Hoy los caprichos de un millonario norteamericano adalid del más rancio ultraderechismo que resurge en todo el mundo rigen nuestro destino sin que podamos, y aparentemente ni queramos, oponernos a sus descabellados designios.

Las locuras de este individuo que está absolutamente fuera de control están poniendo en peligro la estabilidad geopolítica mundial y el futuro del planeta al gobernar la primera potencia mundial como si fuera una empresa. Pero un país no es una empresa, la democracia no es una empresa, el mundo no es una empresa, la vida no es una empresa. Los empresarios suelen dar prioridad a la última línea de la cuenta de resultados a cualquier otro factor que pueda afectarla, pero lo hacen, por lo general, respetando la legalidad y las reglas de juego. Trump no.

Para él los derechos humanos, el cambio climático, la justicia, la igualdad, la propia democracia y todos los derechos que tanto costó conseguir solo son amenazas a esa última línea de la cuenta de resultados que es lo único que le importa. Pero su estulticia y su prepotencia son tan grandes que están consiguiendo que, además de cargarse el orden mundial y la paz, hasta esa cuenta de resultados entre en pérdidas. Este individuo es una verdadera amenaza para el mundo tal y como lo conocemos.

Sin duda nos enfrentamos a uno de los momentos más trascendentales y peligrosos de la historia de la humanidad, y nos toca hacerlo cuando valores como democracia, justicia o igualdad están siendo arrinconados y nada queda de quienes intentaron hacer de este mundo algo mejor para todos. La victoria de Trump, su total falta de valores y escrúpulos, y la manifiesta incapacidad del mundo para frenarlo son la peor amenaza para nuestra democracia y quizá para nuestra propia existencia.