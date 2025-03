Amagar la veritat

Encara que només en fos ver un 5 %, el titular és tan esborronador i eloqüent com inacceptable: «Salomé Pradas, l’exconsellera que amaga amb contar ‘tota la veritat’ de la DANA». Així s’ha divulgat en més d’un mitjà, i tot i que caldria confirmar l’expressió original de l’emissora del missatge, si n’hi hagué, és clar, resulta molt més incòmode que variacions com ara «Pradas, l’exconsellera imputada per la gestió de la DANA, diu que contarà ‘tota la veritat’», «Ja se sabrà la veritat. Jo me mantinc en no dir res per ara, encara que algunes informacions em perjudiquen, però tinc clar el que passà», o «(L’exconsellera) no sabia fins al mateix dia dels aiguats que van assolar el País Valencià que es podien enviar alertes als mòbils de la ciutadania». No es tracta d’aeris exercicis d’estil periodístics, sinó d’informacions, ja judicials, sobre la màxima responsable, després del sòrdid Mazón, de la catàstrofe que provocà 224 víctimes mortals i 3 desapareguts. I aquesta número u o dos en la cadena de responsabilitats «amaga» contar «tota la veritat»...

Amagar? Amagar vol dir «Dissimular i fins i tot amenaçar», i també «Sostreure a la vista, impedir de veure alguna cosa», o «Posar fora de la vista, o sostreure al coneixement, d’altri», i més forçadament «Mostrar intenció o disposició de fer quelcom pròximament o immediata», o sigui que algú haurà d’escatir quin és el propòsit de l’exconsellera. O senzillament esperar-ne la declaració judicial, que ben segur anirà precedida de l’habitual «Em poso a disposició de la justícia...», una manifestació relativament banal perquè abans és una obligació ciutadana i, sovint, legal. O sigui: mentre la investigació judicial de la DANA a València apunta que si s’hagués avisat abans s’haurien evitat moltes de les víctimes mortals i les pèrdues materials haurien estat menors, la principal responsable... «amaga». No diu que treballarà tot el que pugui per esclarir què va succeir, ni que aporta a la investigació, abans de començar, tot el que sap, sinó que... «amaga». I això ho diu qui acusà al PSOE de «convertir al govern de Sánchez en el més opac de la història, incomplint sistemàticament la Llei de Transparència que impulsà i aprovà el PP el 2013...».