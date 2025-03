El soldado Bill

A finales de mayo de 1940, los Panzers alemanes estaban aplastando la resistencia franco británica como si fueran una apisonadora. El desastre en Francia era de tal calibre que todas las tropas expedicionarias de Churchill quedaron embolsadas en las playas de Dunkerque. Londres, horrorizado por aquella debacle sin precedentes, movilizó a 864 embarcaciones –desde buques de guerra a lanchas privadas– para que sacaran de aquel infierno a sus hombres. En Dunkerque, los 230.000 británicos y los 100.000 franceses y belgas eran castigado por el fuego de artillería y por los Stukas de la Luftwaffe, día y noche, sin descanso. Todos querían huir de allí, menos un soldado. El novato Bill Jersey se acababa de casar con una jovencita francesa llamada August, que lo tenía loquito. Así que mientras todos se dirigían a la playa, para embarcar, él cogió una bicicleta y se fue en sentido contrario, hacia los alemanes. Que tenían una manía: no eran demasiado hospitalarios con los enemigos. El joven Bill, sorteando las bombas, llegó al pueblo y rescató a su bella esposa. Subidos en la bici, regresaron a toda prisa al puerto, pero se encontraron con un nuevo contratiempo: los civiles no podían embarcar hacia Inglaterra. Pero Bill era un tipo con recursos y con la ayuda de su capitán, que era un romántico, vistieron a August de soldado, con un sucio uniforme británico, un casco y un fusil. La fina francesita pasó entonces a convertirse en un rudo guerrero llamado Augusto. Pero el cambio de sexo momentáneo no le preocupó, porque ambos pudieron salir de Dunkerque. Y luego ella volvió a ser mujer. O no.