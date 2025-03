Mesures en solitari de la presidenta

La presidenta Prohens ha presentat una sèrie de mesures per tractar la saturació. Fa pocs mesos, abans d’acabar el 2024, va indicar que ben aviat posaria en marxa mesures per tal de fer front a la saturació turística, un tema que provoca tota casta de debats. El que s’ha conegut a través dels mitjans sobre el que pensa tirar endavant el PP entra en el terreny de la decepció, la qual cosa s’ha de dir que era esperable. D’entrada, l’aplicació de les possibles mesures no serien enguany, sinó que es desenvoluparien més endavant, sense que sapiguem exactament en quin moment, ni tan sols per aproximació. En segon lloc, planteja una pujada de l’ecotaxa matisada en funció del temps en què s’apliqui: llevar-la uns mesos i aplicar-la uns altres. Sens dubte, la pressió dels hotelers sempre està present, tal i com ha succeït en pràcticament tots els governs de Balears.

Presentar aquests aspectes, més altres que Prohens tracta d’exposar amb un mínim de credibilitat, ha de menester un suport parlamentari que, a hores d’ara, no té. Pràcticament tots els partits, fins i tot Vox, li han dit que no compren aquestes mesures que semblen sorgir d’unes meses de treball que, endemés, s’han vistes abandonades per molts interlocutors, cansats de la metodologia i per la manca de claredat. Dit amb altres paraules: la presidenta no està del tot acompanyada en aquest procés, encara que ella hagi dit que es troba ‘acompanyada’ per un caramull d’entitats, tal i com ho exposà en el Parlament fa pocs dies. Però la realitat parlamentària és molt distinta: no sembla existir cap consens, i poques possibilitats per assolir-lo, sobretot si determinats missatges impregnats d’una certa arrogància (com els que massa sovint emet el vicepresident Costa) constitueixen una base per a parlar i negociar.

El possible resultat és que les mesures no vagin endavant. Aleshores, la presidenta i el seu vicepresident podran dir que ho han intentat i no han obtingut suports, de manera que fa inviable que es faci res front a la saturació. Se centrarà la crítica, aleshores, en l’oposició d’esquerres, que, se dirà, no ha estat a l’altura de les circumstàncies. Com si el PP ho estès en las conjuntures més difícils per les que ha passat tant Balears com Espanya, quan no han governat. Però l’origen d’aquestes desavinences tal vegada s’han de cercar en la forma com s’han elaborat les mesures i amb les metodologies seguides, tal i com advertiren entitats importants i partits polítics que abandonaren les meses de treball. I, en aquell moment, la presidenta no va escoltar ningú.