La semántica de Pedro Sánchez

Al tratarse de un mentiroso compulsivo, no deberían sorprender ya las cabriolas políticas de Pedro Sánchez, cuya última alianza con la ultraderecha catalana de Junts consagra un vergonzoso e interesado reparto de inmigrantes ilegales menores de edad. Desde el Gobierno se llenan la boca hablando de diálogo, pero lo cierto es que primero pactan con el prófugo de Waterloo, Carles Puigdemont, y luego ofrecen el trágala al resto de socios. Los aparentes y circunstanciales acuerdos no impiden que el inquilino de La Moncloa sea sodomizado (de manera figurada) a voluntad por los esbirros del independentismo catalán más radical en el Congreso de los Diputados, cuyos siete votos son imprescindibles para que la moto del poder no pare.

Y la cosa funciona. Sánchez utiliza con descaro y eficacia el argumento de que sólo él puede salvar a España de la ultraderecha de Vox, como si los acuerdos xenófobos y racistas con Junts fuesen un mero ungüento sanador que hacen olvidar su verdadera esencia ideológica. Además de su clara voluntad de debilitar al Estado. Santiago Abascal es el principal valedor de Pedro Sánchez, mientras Alberto Núñez Feijóo es incapaz de salir de la estupefacción que le genera este escenario. El líder del Partido Popular se pierde cada día en este endiablado y grotesco sainete en el que se ha convertido la política española, que ha quedado en manos de un personaje tan siniestro que ya redefine las palabras y dicta su significado, por eso Sánchez dice que no le gusta que se hable de rearme cuando se trata de comprar armas y reforzar el ejército español. Prefiere que se hable de seguridad. Piensa que todos somos imbéciles. Den por seguro que no son pocos los que le compran el giro semántico del presidente, en especial los miles que tiene a sueldo. El billete de vuelta El congreso del PSIB no ha sido un mero trámite para Francina Armengol, en política activa desde 1998, aunque perpetúa su mandato al frente del socialismo balear. Ha sido el propio Pedro Sánchez el que ha venido a Mallorca para confirmar su regreso cuando finalice la legislatura nacional. La misión no es otra que arrebatar el poder a Marga Prohens y regresar al Consolat de Mar por la puerta grande. Devolver a la izquierda aquellas instituciones que perdió en 2023 por el acuerdo entre PP y Vox. La sumisión de Armengol al Gobierno no tendrá el soñado premio de la continuidad como presidenta del Congreso, el PSOE quiere que regrese a la trinchera. Una pieza más, como los ministros que le han precedido, en la estrategia de amarrar el Gobierno a cualquier precio. La pugna en Balears será dura, no en balde el desalojo de las fuerzas progresistas de las instituciones es atribuible al retroceso electoral de los socios que tuvo el PSIB, en especial por el hundimiento de Podemos. Prohens puede descontar que a su futura adversaria no le faltarán recursos en este combate, y son poderosos. Más cuando la dirección estatal del PP sigue sin definir un rumbo y una estrategia creíble en la que apoyarse. Está más sola que nunca.