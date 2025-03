Vidal y Broncano

El Banc del Temps de Sencelles y el diputado de Sumar-Més en el Congreso, Vicenç Vidal, han sido noticia estos días. La entidad por creer que David Broncano le haría caso y se haría eco de los graves problemas de vivienda en Mallorca y el segundo, por hacer el ridículo en el Congreso de los Diputados: pidió al presentador que se pusiera la camiseta con el lema ‘Mallorca no es ven’ a cambio de las mejores ensaimadas de la Isla. Hacía gala así de un parlamentarismo burdo, con una falta total de ideas y, lo que es peor, intentando hacerse el gracioso. No me extraña que a los mallorquines no se nos tome en serio y seamos un cero a la izquierda en la política nacional. Con representantes como Vicenç Vidal, es lo menos que nos puede pasar, por lo que antes de volver a la tribuna y ridiculizarnos a todos, buscando el chiste fácil, le sugiero que bucee en los libros de historia y lea las intervenciones en el hemiciclo durante la Segunda República de Marañón, Madariaga, Ortega y Gasset, Julián Besteiro, Victoria Kent o Clara Campoamor. Así nos evitaremos un nuevo bochorno.