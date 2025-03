Tendría diez años cuando vi a un granjero coger a una gallina, y con un cuchillo largo y afilado cortarle el cuello y quedarse con la cabeza del ave en la mano. Me estremeció la imagen del animal corriendo sin cabeza unos veinte metros hasta que se detuvo, se inclinó hacia adelante y se precipitó al suelo. El sablazo en directo me traumatizó y hoy forma parte de las imágenes más descabelladas de mi infancia. Aquella experiencia hoy se traduce en mi predilección por los gallos, las gallinas, los pollos y, ahí me quedo. De los huevos de Mallorca, ni te cuento.

¡Se disparan los huevos! Fue titular de la semana pasada. La noticia se refería a la subida del precio. Al parecer, en este último mes, el coste de la docena de huevos se ha encarecido un 25 %. Llevamos meses, incluso años, en los que todo sube y la alimentación no es una excepción. Ahora le ha tocado a los huevos. Pero, por qué. Pues mira, no lo tengo muy claro. Algunos echan la culpa a Donald Trump: Al parecer el mandatario quiere aumentar la importación porque en EEUU no tienen huevos suficientes. Otros dicen que el problema está aquí: La ley de bienestar animal de 2024 ha obligado a reducir el número de granjas y el de gallinas por metro cuadrado. Se ve que las gallinas también tienen problemas con la vivienda. Otros echan la culpa a la gripe aviar que ha sacrificado a millones de ponedoras. Hasta es posible que gallinas feministas estén de huelga de celo. El caso es que, cuando necesitamos tener más huevos, van y nos suben los precios. Cuando le comenté a la presidenta de la comunidad mi intención de poner un gallinero en el balcón, me recordó que tener gallinas para el autoconsumo es objeto de multa si no declaras que tu terraza es una granja avícola. ¡Manda huevos! El que invente la tortilla mallorquina de patata sin huevos se va a hacer rico.